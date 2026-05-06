Economía

An Giang intensifica acciones para cumplir con requisitos de CE contra pesca illegal

La provincia vietnamita de An Giang acelera acciones urgentes contra la pesca ilegal (IUU), reforzando controles, registro de embarcaciones y trazabilidad para cumplir con la Comisión Europea y eliminar la “tarjeta amarilla”.

Foto de ilustración (Fuente: VNA)
Foto de ilustración (Fuente: VNA)

An Giang, Vietnam (VNA) – Tras la quinta inspección de la Comisión Europea (CE) sobre la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), la sureña provincia vietnamita de An Giang está acelerando la implementación de una serie de medidas urgentes y coordinadas para subsanar deficiencias, cumplir con las recomendaciones de la CE y contribuir a los esfuerzos nacionales para eliminar la “tarjeta amarilla” impuesta por esa entidad.

El vicepresidente del Comité Popular provincial, Ngo Cong Thuc, instó a las autoridades locales a reforzar las patrullas y las inspecciones, especialmente en zonas fronterizas, estuarios y áreas costeras, con el fin de actuar con firmeza contra los buques de “tres no” —sin registro, sin licencia y sin sistemas de monitoreo— y prevenir incursiones en aguas extranjeras.

La provincia está endureciendo la gestión del sector pesquero, con especial énfasis en el período mayo-junio de 2026 para completar un marco jurídico más sólido y cerrar las brechas que facilitan la pesca ilegal. Se ha ordenado a las agencias locales garantizar el registro, marcado y licenciamiento completos de las embarcaciones, así como gestionar estrictamente y prohibir la operación de aquellas que no cumplan los requisitos. Asimismo, se prevé emitir un plan para apoyar a los pescadores afectados en la reconversión de sus medios de vida.

El Departamento de Agricultura y Medio Ambiente trabaja en coordinación con otras entidades para completar el registro y licenciamiento de embarcaciones, junto con la instalación oportuna de sistemas de monitoreo de buques (VMS). Paralelamente, la policía está reforzando la supervisión mediante la vinculación de los datos de buques y tripulaciones con la base de datos nacional de población, lo que mejora la trazabilidad y la detección de irregularidades.

Las fuerzas de la guardia fronteriza han intensificado el control de los buques en puertos y puntos de acceso costeros, especialmente aquellos de entre 12 y menos de 15 metros de eslora, así como los considerados de alto riesgo. Todos los movimientos de las embarcaciones son ahora objeto de un seguimiento más estricto, con datos sincronizados a todos los niveles a través del sistema electrónico de documentación de capturas y trazabilidad (eCDT), señaló.

Mientras tanto, añadió, el Departamento de Turismo coordina con las agencias diplomáticas la recopilación de información completa sobre los buques detenidos en el extranjero, con el objetivo de garantizar expedientes legales adecuados conforme a los requisitos de la CE.

El Comité Directivo de An Giang para la lucha contra la pesca IUU informó que el 100 % de las embarcaciones que cumplen los requisitos han sido autorizadas, mientras que las no aptas están bajo estricta supervisión o han sido retiradas de los registros. Asimismo, se han reforzado los sistemas de monitoreo, con casi todas las cuentas eCDT activas y el 100 % de los certificados de origen de productos del mar procesados digitalmente, lo que mejora la transparencia y la trazabilidad en todo el sector./.

VNA
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Lucha contra pesca ilegal

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