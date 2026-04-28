Provincia vietnamita destina presupuesto a la reconversión laboral de pescadores

Gia Lai, Vietnam (VNA)- La provincia vietnamita de Gia Lai está desplegando de forma coordinada y enérgica diversas medidas para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), entre ellas el impulso a la reconversión laboral de los pescadores, con el objetivo de estabilizar sus medios de vida y avanzar hacia un desarrollo pesquero sostenible.



En este marco, el Comité Popular provincial decidió asignar provisionalmente unos 8,15 millones de dólares a 16 comunas y barrios costeros para implementar políticas de apoyo a la reconversión laboral y al desguace de embarcaciones que no cumplen las condiciones de operación. De ese total, cerca de 7,96 millones de dólares se destinan al desguace de barcos, mientras que más de 211 mil dólares se reservan para la formación profesional y la creación de oportunidades de empleo sostenible.



El agotamiento progresivo de los recursos pesqueros en la laguna Thi Nai, sumado al aumento de los precios del combustible, ha obligado a numerosas embarcaciones a cesar sus actividades. Este el caso del barco BĐ-61373-TS, propiedad del pescador Nguyen Huu Dat, residente en el barrio Quy Nhon Dong, que ha permanecido inactivo durante casi dos años. Con una eslora de cerca de 9 metros, la embarcación de Huu Dat figura entre los beneficiarias del programa de desguace, con un apoyo superior a 2.700 dólares, además de asistencia para cambiar de ocupación.



“El barco ha estado parado mucho tiempo y la situación económica familiar es difícil. Estoy muy contento de recibir este apoyo. Planeo invertir en un pequeño negocio y formarme como conductor para contar con un empleo más estable”, señaló.



En Quy Nhon Dong, un total de 105 embarcaciones están incluidas en el programa de reconversión laboral y desguace, entre ellas 44 clasificadas como “tres sin” (sin registro, sin inspección y sin licencia de explotación). El resto corresponde a barcos que no reúnen los requisitos para operar o cuyos propietarios han optado por abandonar la actividad pesquera.



El vicepresidente del Comité Popular del barrio, Nguyen Thanh Danh, indicó que la disminución de los recursos pesqueros ha dificultado la actividad extractiva, lo que ha llevado a los propietarios a respaldar la política y esperar una pronta recepción de los apoyos.



Añadió que las autoridades locales han establecido un consejo de evaluación y han intensificado la divulgación y orientación de los procedimientos para más de 100 propietarios registrados.



Actualmente, Gia Lai cuenta con más de 5.700 embarcaciones pesqueras de seis metros de eslora o más y continúa implementando soluciones integrales contra la pesca IUU. Entre ellas, destaca el apoyo a los pescadores para adaptarse a las nuevas normativas y promover una reconversión laboral progresiva, considerada una medida clave, sostenible y de largo plazo./.

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