Sociedad

Provincia vietnamita destina presupuesto a la reconversión laboral de pescadores

La provincia de Gia Lai en Vietnam destina más de 8 millones de dólares para combatir la pesca IUU, apoyando la reconversión laboral de pescadores

La provincia de Gia Lai en Vietnam destina más de 8 millones de dólares para combatir la pesca IUU (Fuente: VNA)
La provincia de Gia Lai en Vietnam destina más de 8 millones de dólares para combatir la pesca IUU (Fuente: VNA)

Gia Lai, Vietnam (VNA)- La provincia vietnamita de Gia Lai está desplegando de forma coordinada y enérgica diversas medidas para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), entre ellas el impulso a la reconversión laboral de los pescadores, con el objetivo de estabilizar sus medios de vida y avanzar hacia un desarrollo pesquero sostenible.

En este marco, el Comité Popular provincial decidió asignar provisionalmente unos 8,15 millones de dólares a 16 comunas y barrios costeros para implementar políticas de apoyo a la reconversión laboral y al desguace de embarcaciones que no cumplen las condiciones de operación. De ese total, cerca de 7,96 millones de dólares se destinan al desguace de barcos, mientras que más de 211 mil dólares se reservan para la formación profesional y la creación de oportunidades de empleo sostenible.

El agotamiento progresivo de los recursos pesqueros en la laguna Thi Nai, sumado al aumento de los precios del combustible, ha obligado a numerosas embarcaciones a cesar sus actividades. Este el caso del barco BĐ-61373-TS, propiedad del pescador Nguyen Huu Dat, residente en el barrio Quy Nhon Dong, que ha permanecido inactivo durante casi dos años. Con una eslora de cerca de 9 metros, la embarcación de Huu Dat figura entre los beneficiarias del programa de desguace, con un apoyo superior a 2.700 dólares, además de asistencia para cambiar de ocupación.

“El barco ha estado parado mucho tiempo y la situación económica familiar es difícil. Estoy muy contento de recibir este apoyo. Planeo invertir en un pequeño negocio y formarme como conductor para contar con un empleo más estable”, señaló.

En Quy Nhon Dong, un total de 105 embarcaciones están incluidas en el programa de reconversión laboral y desguace, entre ellas 44 clasificadas como “tres sin” (sin registro, sin inspección y sin licencia de explotación). El resto corresponde a barcos que no reúnen los requisitos para operar o cuyos propietarios han optado por abandonar la actividad pesquera.

El vicepresidente del Comité Popular del barrio, Nguyen Thanh Danh, indicó que la disminución de los recursos pesqueros ha dificultado la actividad extractiva, lo que ha llevado a los propietarios a respaldar la política y esperar una pronta recepción de los apoyos.

Añadió que las autoridades locales han establecido un consejo de evaluación y han intensificado la divulgación y orientación de los procedimientos para más de 100 propietarios registrados.

Actualmente, Gia Lai cuenta con más de 5.700 embarcaciones pesqueras de seis metros de eslora o más y continúa implementando soluciones integrales contra la pesca IUU. Entre ellas, destaca el apoyo a los pescadores para adaptarse a las nuevas normativas y promover una reconversión laboral progresiva, considerada una medida clave, sostenible y de largo plazo./.

VNA
#pesca IUU #Gia Lai #pesca ilegal #pescadores
Seguir VietnamPlus

Lucha contra pesca ilegal

Noticias relacionadas

Ver más

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, deposita incienso en el Cementerio de Mártires de Tan Bien, en la provincia de Tay Ninh. (Foto: VNA)

Líder vietnamita ofrece inciensos en el Cementerio de Mártires de la Colina 82 Tan Bien

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, junto con una delegación, depositó ofrendas florales e incienso en memoria de los héroes y mártires que sacrificaron sus vidas por la causa de la liberación nacional y la reunificación del país en el Cementerio de Mártires de la Colina 82 de Tan Bien, en la provincia de Tay Ninh.

El subdirector general de la VNA, Nguyen Tuan Hung, (izquierda) y el editor en jefe adjunto de Xinhua, Ren Weidong. (Foto: Xinhua/VNA)

VNA y Xinhua fortalecen cooperación en transformación digital

Una delegación de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), encabezada por el subdirector general Nguyen Tuan Hung, visitó la Agencia de Noticias Xinhua y otras agencias de prensa chinas, en el marco de su visita de trabajo del 20 al 24 de abril.

Turistas en el tren elevado de Hanoi. (Foto: VNA)

Hanoi ofrece transporte público gratuito en días festivos

El Comité Popular de Hanoi aprobó la propuesta del Departamento de Construcción municipal para eximir del pago de tarifas en el transporte público subvencionado (autobuses y trenes urbanos) durante los días festivos, beneficiando tanto a residentes como a turistas.