Quang Ninh digitalizará al 100% la trazabilidad de barcos pesqueros en segundo trimestre

Quang Ninh, Vietnam (VNA)- La provincia norteña vietnamita de Quang Ninh se ha fijado como meta que, al cierre del segundo trimestre de 2026, el 100% de las embarcaciones pesqueras que entren y salgan de sus puertos sean controladas y declaren sus capturas mediante el sistema electrónico de trazabilidad pesquera eCDT.



Se trata de una medida estratégica orientada a la digitalización integral de la gestión pesquera y al levantamiento de la advertencia de “tarjeta amarilla” impuesta por la Comisión Europea (CE).



Actualmente, Quang Ninh ya registra avances significativos en la administración de su flota. Hasta mediados de abril de 2026, la provincia cuenta con 4.128 barcos pesqueros de seis metros de eslora o más, todos inscritos y actualizados en el sistema Vnfishbase. Asimismo, el 100% de las embarcaciones de 15 metros o más ya dispone de dispositivos de monitoreo satelital de rutas (VMS).



No obstante, dado que el volumen de capturas controlado mediante el sistema eCDT apenas alcanza actualmente el 20%, las autoridades han acelerado el calendario de digitalización.



En concreto, la provincia aspira a alcanzar al menos un 70% de cobertura antes de finalizar mayo de 2026 y extender el sistema a la totalidad de las embararcaciones obligadas a declarar electrónicamente al cierre del segundo trimestre.



Para cumplir este objetivo, el gobierno provincial ha ordenado a las fuerzas competentes y las localidades costeras reforzar las inspecciones en desembocaduras de ríos y zonas concentradas de descarga, con el fin de erradicar la descarga no controlada de productos pesqueros fuera de los puertos autorizados.



Paralelamente a la inversión en infraestructura de red en los puertos pesqueros, también se han creado equipos de trabajo que asesoran directamente a los pescadores en el uso de la aplicación eCDT en teléfonos inteligentes, con el propósito de transparentar los diarios de pesca y la ubicación en tiempo real.



Junto con el impulso tecnológico, las autoridades de Quang Ninh han endurecido la disciplina administrativa y las sanciones, sin excepciones frente a las infracciones detectadas.



Desde comienzos de 2026 hasta la fecha, la provincia ha identificado y sancionado 236 casos vinculados a la explotación pesquera y la protección de los recursos marinos, con multas superiores a 84,6 mil dólares.



El gobierno local reafirmó que pondrá fin de manera definitiva a las descargas no controladas fuera de los puertos y exigirá responsabilidades concretas a cada localidad en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).



De cara al futuro, Quang Ninh concentrará sus esfuerzos en tres tareas prioritarias: reforzar la gestión de la flota pesquera, intensificar las inspecciones efectivas y acelerar la reestructuración del sector hacia un modelo que reduzca la pesca extractiva y promueva una acuicultura sostenible.



La provincia también aplicará políticas de apoyo para que los pescadores reconviertan su actividad y retiren embarcaciones dedicadas a modalidades extractivas perjudiciales para el medio ambiente, al tiempo que mantendrá y modernizará el sistema de monitoreo satelital.



La estandarización y digitalización total de los datos de trazabilidad no solo elevará la eficacia de la gestión pública, sino que también contribuirá al fortalecimiento de la marca de productos pesqueros sostenibles, reafirmando el compromiso local con la eliminación de barreras comerciales en los mercados internacionales./.

VNA