Economía

Vietnam GameVerse 2026 proyecta la ambición global de la industria nacional de videojuegos

Vietnam GameVerse 2026 abrió hoy sus puertas, reafirmando la determinación del país de convertir la industria de los videojuegos en uno de los pilares estratégicos de la economía digital nacional.

Vietnam GameVerse 2026 proyecta la ambición global de la industria nacional de videojuegos (Foto: VNA)
Vietnam GameVerse 2026 proyecta la ambición global de la industria nacional de videojuegos (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – Vietnam GameVerse 2026 abrió hoy sus puertas, reafirmando la determinación del país de convertir la industria de los videojuegos en uno de los pilares estratégicos de la economía digital nacional.

Bajo el lema “Hazlo local, vete global”, la edición de este año promueve un modelo de desarrollo basado en la creatividad y la innovación vietnamitas como base para expandir los productos nacionales hacia los mercados internacionales. Se prevé que el evento atraiga a unos 60.000 participantes.

Durante la ceremonia inaugural, Le Quang Tu Do, director de la Autoridad de Radiodifusión e Información Electrónica del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo y presidente del Comité Organizador, afirmó que Vietnam GameVerse se ha consolidado como un punto de encuentro reconocido para la comunidad internacional de videojuegos.

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Le Quang Tu Do, director de la Autoridad de Radiodifusión e Información Electrónica del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo y presidente del Comité Organizador (Foto: VNA)


Asimismo, destacó la presencia de socios provenientes de Corea del Sur, China, Estados Unidos y Japón, además de grandes compañías tecnológicas como Google, Meta, ByteDance, Roblox y Riot Games, junto con equipos de esports de 11 países del Sudeste Asiático.

Le Quang Tu Do subrayó el fuerte dinamismo económico de Vietnam, indicando que el Producto Interno Bruto (PIB) del país alcanzó los 514 mil millones de dólares en 2025 y que el ingreso per cápita superó los 5.000 dólares.

Añadió que la industria de los videojuegos fue incluida recientemente entre las seis industrias culturales clave de Vietnam, lo que permitirá acceder a políticas preferenciales e incentivos fiscales.

El funcionario exhortó a los socios internacionales a incrementar sus inversiones en el ecosistema vietnamita de videojuegos y alentó a las empresas nacionales a reforzar la cooperación para aprovechar lo que calificó como una oportunidad histórica para posicionar los videojuegos vietnamitas en el mercado mundial.

Desde su lanzamiento en 2023, Vietnam GameVerse ha crecido de manera constante tanto en escala como en influencia. Este año, además, marca la primera ocasión en que el evento introduce la venta de entradas, una medida que, según los organizadores, busca elevar la calidad del programa, ofrecer experiencias más exclusivas y acercar el evento a estándares internacionales.

Uno de los principales atractivos del foro es la firma de acuerdos de cooperación internacional enfocados en la transferencia tecnológica y el desarrollo de recursos humanos para la industria vietnamita de videojuegos. Estas alianzas están destinadas a impulsar la formación práctica, el intercambio tecnológico y las soluciones innovadoras para el ecosistema nacional del sector.

Por primera vez, el evento también incluye una sesión especial de intercambio con Izumin, director de operaciones de GAM Esports, y miembros del equipo de Arena of Valor. Los organizadores esperan que esta actividad aporte experiencias valiosas para el desarrollo de los esports profesionales y contribuya a elevar el posicionamiento internacional de los deportes electrónicos vietnamitas.

Por otro lado, los Vietnam Game Awards 2026 se celebrarán la noche del 8 de mayo para reconocer a productos, servicios y figuras destacadas en 21 categorías.

Vietnam GameVerse 2026 también pone énfasis en el impulso al talento emergente mediante el concurso GameHub, en el que los cinco mejores proyectos recibirán inversión y apoyo comercial de los organizadores.

Se espera que el evento genere un nuevo impulso para elevar la calidad de los videojuegos vietnamitas, atraer más inversión extranjera y fortalecer la posición de Vietnam dentro de la industria mundial del videojuego./.

VNA
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