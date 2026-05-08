Resolución 68 abre espacio para crecimiento económico

Hanoi (VNA) Tras un año de su implementación, la Resolución N.º 68-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre el desarrollo de la economía privada ha demostrado avances notables no solo en términos de política, sino también cambios en la conciencia y el comportamiento de la comunidad empresarial.



En un contexto en el que el Gobierno sigue acelerando las reformas institucionales, simplificando los procedimientos administrativos y reduciendo los costes de cumplimiento, estos impactos se están extendiendo gradualmente, contribuyendo a crear espacios para el crecimiento económico en el próximo período.



El abogado Bui Van Thanh, jefe del Bufete Mat Troi Moi, y vicepresidente permanente de la Asociación de Financiación de Parques Industriales de Vietnam (VIPFA), comentó que identificar al sector privado como el principal motor de la economía se considera una clara señal política. Este cambio de estatus ha propiciado una transformación en la mentalidad de las empresas y los emprendedores, reiteró.



El impacto más notable de la Resolución N.° 68 en el sector privado es el cambio de un estado de adaptación para la supervivencia a un estado de aspiración al ascenso, observó.



Lo más importante que ha generado la Resolución N.° 68 constituye la confianza en las empresas, señaló. Esto no solo implica un cambio institucional, sino también un cambio en la conciencia y el pensamiento estratégico respecto a las actividades de inversión de las empresas privadas, los emprendedores y todo el sector económico privado, enfatizó.

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)





El marcado aumento en el número de nuevas empresas establecidas y que reanudaron operaciones en la segunda mitad de 2025 y el primer trimestre de 2026 refleja señales positivas de su confianza para entrar y reingresar al mercado.



Una tendencia notable es que las empresas privadas prestan más atención a las instituciones que antes. Últimamente, esas entidades han estado siguiendo de cerca los cambios en las leyes, las reformas de los procedimientos administrativos, las políticas de tierras, los bonos corporativos, el crédito, la tributación, la inversión pública y el desarrollo de infraestructuras.



Esto demuestra que ellas están viendo a las instituciones como un recurso que apoya el desarrollo, un activo para hacer negocios, en lugar de una barrera. Se trata de un cambio significativo en la mentalidad de las operaciones comerciales.



No obstante, Van Thanh señala que, junto con los logros alcanzados, persisten limitaciones tras un año de implementación de la Resolución N.° 68. En particular, las pequeñas y medianas empresas continúan enfrentando dificultades para acceder a financiamiento, sobre todo a capital de mediano y largo plazo.



Muchas pequeñas empresas no han comprendido del todo la importancia y las oportunidades que se derivan de las políticas relacionadas con la Resolución N.° 68. Esto pone de relieve el papel crucial de la comunicación, la difusión de políticas y el apoyo empresarial, entre otros aspectos.



Phan Duc Hieu, miembro de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, evaluó que la Resolución N.° 68 establece los requisitos para reformas más integrales y enérgicas, centrándose en innovar en la elaboración y aplicación de las leyes; eliminar las barreras administrativas y reducir los costos de cumplimiento para las empresas.



Cabe destacar que la orientación política también hace hincapié en priorizar la aplicación de medidas civiles y económicas en la gestión de las relaciones económicas, al tiempo que se construye un mecanismo específico para abordar los proyectos estancados desde hace tiempo y garantizar las obligaciones de pago del sector público.



De acuerdo con el funcionario, el mayor desafío hoy en día no reside solo en formular políticas, sino en implementarlas eficazmente en la práctica, creando así un entorno de negocios verdaderamente favorable y transparente para el sector privado.



En general, tras un año de su implementación, la Resolución N.° 68 no solo ha impulsado la confianza, sino que también ha contribuido a reconfigurar la forma en que el sector privado interactúa con las instituciones.



En el contexto de los continuos esfuerzos del Gobierno por simplificar los procedimientos administrativos, mejorar las instituciones y reducir los costos de cumplimiento, las expectativas de un ambiente de negocios más abierto y transparente se están fortaleciendo gradualmente, sentando así las bases para un crecimiento alto y sostenible en el próximo período./.