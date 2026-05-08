Primer ministro vietnamita se reúne con secretario general de la ASEAN en Cebú

​Cebú, Filipinas (VNA) - Como parte de las actividades de la 48ª Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), el primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, sostuvo hoy un encuentro con el secretario general del bloque regional, Kao Kim Hourn.

Durante la reunión, el jefe de Gobierno vietnamita destacó las importantes contribuciones de la Secretaría de la ASEAN y, en particular, de Kao Kim Hourn, en la promoción de la cooperación regional, el fortalecimiento de la Comunidad de la ASEAN y el respaldo a los órganos especializados y países miembros.

​Le Minh Hung señaló que Vietnam atraviesa una nueva etapa de desarrollo, centrada en mantener un crecimiento elevado y sostenible mediante el aprovechamiento eficiente de los recursos sociales, la consolidación de un entorno institucional transparente y favorable, y el impulso de la transformación digital.

​Asimismo, reafirmó la voluntad de Vietnam de seguir coordinando y estrechando la cooperación con los Estados miembros y la Secretaría de la ASEAN en este proceso.

​En la ocasión, el dirigente vietnamita invitó al secretario general a participar en el tercer Foro del Futuro de la ASEAN, que se celebrará en Hanoi los próximos 9 y 10 de junio.

​Por su parte, Kao Kim Hourn valoró el creciente protagonismo de Vietnam dentro del bloque tras más de tres décadas de adhesión, y destacó que el país mantiene una de las tasas de crecimiento económico más altas de la región.

Kao Kim Hourn subrayó además que las prioridades de desarrollo de Vietnam coinciden plenamente con las orientaciones estratégicas de la ASEAN, y afirmó que un Vietnam fuerte y próspero representará una contribución significativa a la construcción de la Comunidad regional.​

Recordó también su participación en las ediciones 2024 y 2025 del Foro del Futuro de la ASEAN, al que calificó como una plataforma clave para que líderes gubernamentales, empresarios y académicos intercambien ideas, impulsen iniciativas y fortalezcan la conectividad regional.

​Finalmente, expresó su expectativa de asistir nuevamente al foro este año para debatir propuestas orientadas a reforzar la unidad, la cooperación y el papel central de la ASEAN en un escenario internacional marcado por crecientes desafíos e incertidumbres./.