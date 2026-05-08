Vietnam fomenta cooperación con Laos y Malasia en marco de 48ª Cumbre de la ASEAN

Cebú, Filipinas (VNA) - En el marco de la 48ª Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), el primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, mantuvo hoy reuniones con sus homólogos de Laos y Malasia, para abordar medidas destinadas a fortalecer la cooperación bilateral.

​Durante el encuentro con el premier laosiano, Sonexay Siphandone, Le Minh Hung felicitó al dirigente laosiano por su reelección como jefe de Gobierno y reafirmó el compromiso de Vietnam de coordinar estrechamente con Laos la implementación de los acuerdos alcanzados por los altos dirigentes de ambos países, así como de los mecanismos de cooperación bilateral, con el objetivo de generar nuevos impulsos para las relaciones entre Hanoi y Vientiane.

​Por su parte, Sonexay Siphandone destacó la relevancia de la reunión celebrada al margen de la Cumbre de la ASEAN y subrayó que ambas partes conceden gran importancia al fortalecimiento de la amistad especial y la vinculación estratégica entre los dos países. Asimismo, expresó su confianza en que Vietnam continuará alcanzando importantes logros de desarrollo bajo el liderazgo del secretario general del Partido Comunista y presidente del país, To Lam, y del primer ministro Le Minh Hung.

El dirigente laosiano agradeció además el apoyo eficaz brindado por Vietnam en los últimos años, especialmente en la elaboración de planes de desarrollo socioeconómico y en la asistencia para afrontar la crisis energética derivada de los conflictos en Medio Oriente. En este contexto, consideró que ambos países deben ampliar la cooperación en energías renovables y limpias para reforzar la seguridad energética y reducir la dependencia de combustibles importados.

​Ambas partes coincidieron también en acelerar la implementación de proyectos estratégicos de infraestructura y conectividad, como el ferrocarril Vientiane–Vung Ang y la autopista Vientiane–Vinh, además de reforzar la supervisión del avance de estas iniciativas prioritarias.

​Le Minh Hung reiteró que Vietnam concede máxima prioridad a sus relaciones con Laos y manifestó la voluntad de seguir profundizando una cooperación sostenible, práctica y beneficiosa para ambos pueblos. Los dos primeros ministros acordaron fortalecer la confianza política, impulsar la cooperación en defensa y seguridad, ampliar la conectividad en transporte y energía, renovar la colaboración en educación y formación de recursos humanos, y coordinarse estrechamente en los foros regionales e internacionales.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung (izquierda), se reúne con su homólogo de Malasia, Anwar Ibrahim. (Foto: VNA)

Por su parte, el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, felicitó a Le Minh Hung por asumir su nuevo cargo y expresó su admiración por el Presidente Ho Chi Minh y por la historia de lucha por la independencia de Vietnam. Asimismo, elogió el sólido crecimiento económico vietnamita y los esfuerzos del Gobierno para impulsar la ciencia y la tecnología como motores del desarrollo, al tiempo que calificó a Vietnam como un socio clave de Malasia.

​Le Minh Hung agradeció las muestras de aprecio del dirigente malasio y reafirmó que Vietnam otorga gran importancia a sus vínculos con Malasia y desea continuar promoviendo la Asociación Estratégica Integral establecida entre ambos países en noviembre de 2024.

​Los dos líderes coincidieron en intensificar los intercambios de alto nivel, fortalecer la cooperación en comercio e inversión y ampliar los proyectos conjuntos en áreas como energía, petróleo y gas, ciencia y tecnología, transformación digital, innovación e inteligencia artificial. También manifestaron su interés en impulsar la cooperación en compraventa de electricidad mediante la Red Eléctrica de la ASEAN y avanzar en los mecanismos de colaboración trilateral entre Vietnam, Malasia y Singapur.

​En la ocasión, ambas partes intercambiaron además opiniones sobre diversos asuntos regionales e internacionales de interés común./.

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