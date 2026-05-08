Mandatario vietnamita concluye con éxito su visita de Estado a Sri Lanka

​Colombo (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, junto con una delegación de alto nivel vietnamita, partió la noche del 8 de mayo de Colombo, concluyendo con éxito su visita de Estado de dos días a Sri Lanka.

​Durante las reuniones y conversaciones sostenidas en un ambiente de apertura, sinceridad y confianza mutua, ambas partes intercambiaron información sobre la situación de cada país y destacaron los sólidos lazos de amistad y cooperación multifacética construidos a lo largo de más de medio siglo. Asimismo, resaltaron la confianza política, los vínculos culturales budistas y su activa participación en el Movimiento de Países No Alineados como bases fundamentales de la relación bilateral.

​Vietnam y Sri Lanka acordaron reforzar la confianza política y profundizar integralmente las relaciones bilaterales mediante el aumento de los intercambios de alto nivel y la implementación periódica de los mecanismos de cooperación existentes. También coincidieron en fortalecer los vínculos entre los partidos gobernantes e intensificar el intercambio de experiencias en teoría política, política exterior y asuntos regionales e internacionales de interés común.

​En el ámbito de defensa y seguridad, ambas naciones acordaron promover una cooperación más práctica y efectiva, especialmente en la capacitación de fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, el intercambio de información, la transferencia de tecnología de defensa y la colaboración en seguridad marítima y cibernética.

​En materia económica, las dos partes subrayaron el amplio potencial de cooperación en comercio e inversión y se comprometieron a adoptar medidas concretas para elevar el intercambio comercial bilateral a mil millones de dólares en el corto plazo.

​Asimismo, acordaron ampliar la cooperación en agricultura, cadenas de suministro agrícola, tecnologías de conservación poscosecha, pesca, ciencia y tecnología y transformación digital. También impulsarán proyectos conjuntos de investigación y transferencia tecnológica orientados a desarrollar iniciativas emblemáticas para ambos países.

​La cooperación en cultura, educación y los intercambios entre pueblos continuará siendo uno de los pilares clave de las relaciones bilaterales, coincidieron ambas partes.

​Respecto a temas regionales e internacionales de interés común, Vietnam y Sri Lanka reafirmaron la necesidad de mantener una estrecha coordinación en foros multilaterales, especialmente en las Naciones Unidas, el Movimiento de Países No Alineados y el Foro del Sur Global.

​Igualmente, reiteraron la importancia de preservar la paz, la estabilidad, la seguridad y la libertad de navegación, así como de resolver las disputas por medios pacíficos y en conformidad con el derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982./.​