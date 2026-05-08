Máximo dirigente vietnamita se reúne con primera ministra de Sri Lanka

Colombo (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, sostuvo hoy en Colombo un encuentro con la primera ministra de Sri Lanka, Harini Amarasuriya, en el marco de su visita de Estado al país surasiático, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales tras la reciente elevación de los vínculos al nivel de Asociación Integral.

​Durante la reunión, la jefa de Gobierno esrilanqués dio una cálida bienvenida al dirigente vietnamita y a la delegación de alto nivel que lo acompaña, destacando que se trata de la primera visita de Estado de To Lam a Sri Lanka y calificándola como un hito importante en la tradicional amistad entre ambas naciones.

Harini Amarasuriya expresó su satisfacción por el sólido desarrollo de las relaciones bilaterales y subrayó que la decisión de elevar los lazos a una Asociación Integral abre nuevas perspectivas de cooperación en un contexto regional e internacional marcado por profundos cambios.

​Por su parte, To Lam agradeció la recepción solemne y cordial ofrecida por el Estado y el pueblo de Sri Lanka, y reafirmó que Vietnam concede gran importancia a la amistad tradicional y a la cooperación multifacética con Colombo. Asimismo, expresó su reconocimiento por el apoyo brindado por Sri Lanka a Vietnam tanto durante su lucha por la independencia como en su actual proceso de desarrollo nacional.

​El líder vietnamita felicitó además al Gobierno esrilanqués por los avances logrados en materia de desarrollo socioeconómico, estabilidad macroeconómica y recuperación del crecimiento, y manifestó su confianza en que Sri Lanka continuará consolidando su papel como uno de los centros de conexión más dinámicos y relevantes de la región del océano Índico.

To Lam informó a la primera ministra sobre los resultados de sus conversaciones con el presidente Anura Kumara Dissanayake y destacó que la nueva Asociación Integral refleja un mayor nivel de confianza política y permitirá ampliar la cooperación bilateral de manera más práctica y sustancial.

En ese sentido, instó al Gobierno de Sri Lanka a coordinar estrechamente con Vietnam para implementar de forma efectiva los acuerdos alcanzados, especialmente mediante el fortalecimiento de los intercambios de alto nivel, el mantenimiento de los mecanismos de cooperación bilateral y el impulso de proyectos en sectores prioritarios.

Ambos dirigentes valoraron positivamente los avances de la cooperación bilateral, aunque coincidieron en que aún existe un amplio margen para expandir el comercio y la inversión.

To Lam propuso que Sri Lanka continúe facilitando las inversiones de grandes empresas vietnamitas en áreas como infraestructura, servicios, turismo, vehículos eléctricos, tecnología y telecomunicaciones.

También llamó a adoptar medidas concretas para facilitar el acceso de los productos de ambos países a sus respectivos mercados, con el objetivo de elevar el comercio bilateral a mil millones de dólares.

Asimismo, las dos partes acordaron estudiar la firma de nuevos acuerdos gubernamentales en sectores emergentes y estratégicos, entre ellos minerales esenciales, inteligencia artificial, transformación digital, puertos marítimos y conectividad aérea.

La primera ministra Harini Amarasuriya elogió el discurso pronunciado por To Lam ante el Parlamento de Sri Lanka y afirmó que los logros alcanzados por Vietnam y las propuestas de cooperación presentadas por el dirigente vietnamita coinciden plenamente con las aspiraciones de desarrollo de su país.​

La jefa de Gobierno esrilanqués reiteró además la voluntad de Colombo de seguir coordinándose estrechamente con Vietnam para ampliar la cooperación en diversos ámbitos, y expresó su deseo de fortalecer la presencia de empresas esrilanquesas en el mercado vietnamita, así como impulsar la formación de funcionarios, empleados públicos y estudiantes de Sri Lanka en Vietnam.

Ambos líderes coincidieron en la necesidad de convertir los compromisos y orientaciones acordados en resultados concretos y tangibles, con el fin de seguir profundizando las relaciones bilaterales en los próximos años.

También expresaron su confianza en que el Foro de Comercio, Inversión y Turismo Vietnam-Sri Lanka y los acuerdos firmados durante esta visita contribuirán a impulsar la cooperación económica, comercial y turística, además de fortalecer los intercambios entre los pueblos de ambos países./.​