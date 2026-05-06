IA aportará hasta 5 mil millones de dólares al PIB de Malasia para 2030

Kuala Lumpur (VNA) – Se espera que la inteligencia artificial (IA) contribuya aproximadamente entre 3,3 y 5 mil millones de dólares anuales al Producto Interno Bruto (PIB) de Malasia para 2030, según declaró el ministro de Asuntos Digitales de este país, Gobind Singh Deo.



Según el funcionario, la IA ya ha demostrado un valor económico tangible en Malasia, y las proyecciones indican que podría añadir entre 0,8 y 1,2 puntos porcentuales al crecimiento del PIB nacional cada año.



El año pasado, la economía digital, impulsada cada vez más por la IA, contribuyó con más del 23% al PIB de Malasia, lo que representa un valor económico aproximado a los 113,5 mil millones de dólares.



Estas no son proyecciones aisladas. Señalan un cambio estructural en el que la IA ya no es periférica a la economía, sino fundamental para la productividad, la competitividad y el crecimiento nacional, afirmó Gobind.



Añadió que su ministerio lanzará próximamente la Iniciativa de Innovación Gubernamental (GII), una plataforma que abre la posibilidad para que innovadores, investigadores y jóvenes desarrollen soluciones utilizando tecnologías emergentes, incluida la IA, para abordar problemas reales del sector público./.

VNA