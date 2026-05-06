Secretario general de la ASEAN: La respuesta resiliente es clave del desarrollo regional

Yakarta (VNA)- En vísperas de la 48.ª Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que se celebrará en Filipinas del 7 al 8 de mayo de 2026, el secretario general del bloque, Kao Kim Hourn, destacó que la capacidad de respuesta resiliente constituye el factor determinante para el futuro sostenible de la región.



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Yakarta, el titular de la agrupación subrayó que la cita de mandatarios se centrará en elevar la capacidad de adaptación y consolidar el papel central de la ASEAN frente a los crecientes desafíos geopolíticos y las fluctuaciones económicas globales, con especial énfasis en la seguridad energética y alimentaria ante las tensiones en Medio Oriente.



Kao Kim Hourn señaló que la crisis energética representa una de las cuestiones más urgentes, dado que el aumento de los precios de los combustibles impacta directamente en los costes de producción agrícola y la estabilidad de los precios de los alimentos.



Para abordar esta situación, la ASEAN impulsa un enfoque integral que combina soluciones a corto y largo plazo, incluyendo la modernización de la Red Eléctrica de la ASEAN (APG) y la aceleración de la transición hacia fuentes renovables como la solar, eólica y biomasa.



Ante una demanda energética que se prevé aumentará 2,6 veces para 2045, el secretario general de la ASEAN instó a los países miembros a ratificar el Acuerdo Marco de la agrupación sobre Seguridad Petrolera (APSA) y diversificar las fuentes de suministro, contemplando incluso el uso de energía nuclear en algunas naciones.



En el ámbito de la seguridad alimentaria, el bloque busca mejorar la flexibilidad de los mecanismos de reserva, como la Reserva de Arroz de Emergencia ASEAN+3, para garantizar el acceso de las poblaciones vulnerables a los suministros básicos.



Asimismo, la agenda de la cumbre incluirá debates sobre la protección de los trabajadores migrantes del sudeste asiático en zonas de conflicto, reforzando la coordinación consular y los mecanismos de respuesta ante emergencias.



En la vertiente económica, Kao Kim Hourn informó que se espera concluir este año las negociaciones del Acuerdo Marco de Economía Digital de la ASEAN (DEFA), sentando las bases para un ecosistema digital dinámico que impulse el crecimiento regional.



Respecto al papel de Vietnam, el secretario general elogió las contribuciones del país en la promoción de la integración y la construcción de la Comunidad de la ASEAN. Destacó que, en el marco de la Visión de la Comunidad 2045, la participación de Vietnam resulta crucial para definir las orientaciones estratégicas a largo plazo de la región.



Según el titular, la asistencia del primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, a esta cumbre refleja la estabilidad y la visión estratégica del nuevo liderazgo del país, lo que genera grandes expectativas sobre su aporte en los tres pilares de la ASEAN: político-seguridad, económico y sociocultural.



Kao Kim Hourn expresó su confianza en que Vietnam continuará desempeñando un rol activo y responsable, especialmente en iniciativas destinadas a reducir la brecha de desarrollo y fortalecer la conectividad regional mediante proyectos de infraestructura y vínculos económicos.



Para el secretario general de la ASEAN, la consolidación de la autonomía y el fortalecimiento de los lazos internos, liderados por miembros clave como Vietnam, permitirán a este grupo comunitario navegar con éxito en el incierto panorama internacional contemporáneo, transformando los desafíos en oportunidades para una prosperidad compartida./.

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