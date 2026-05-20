Política

Vietnam concede gran importancia a sus lazos con Reino Unido

Vietnam y Reino Unido impulsan su cooperación estratégica en comercio, finanzas, energía verde y educación, con meta de ampliar el intercambio bilateral.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, ofrece una recepción al embajador del Reino Unido en Hanoi, Iain Frew (Fuente: VNA)
El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, ofrece una recepción al embajador del Reino Unido en Hanoi, Iain Frew (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, ofreció hoy una recepción al embajador del Reino Unido en Hanoi, Iain Frew, en la cual afirmó la gran importancia que su país otorga a las relaciones con la nación europea.

En la cita, Minh Hung señaló que ambos países aún tienen un amplio margen de cooperación en comercio e inversión, finanzas, ciencia y tecnología, educación, transición ecológica, energías renovables y defensa y seguridad.

​Propuso que ambas partes intensificaran los intercambios de delegaciones y los contactos a todos los niveles, especialmente las visitas de alto nivel, y que coordinaran con prontitud la formulación de un plan de acción para la implementación de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Reino Unido.

Sugirió que ambos países trabajaran juntos para elevar el comercio bilateral a 10 mil millones de USD en 2026 y, posteriormente, a 15 mil millones de USD, mediante un mayor acceso a los mercados para los productos de cada país.

​Afirmó que el Gobierno vietnamita siempre crea condiciones favorables para que las empresas extranjeras, incluidas las británicas, inviertan y operen de manera eficaz y sostenible en su país.

Tras destacar la importancia de la cooperación bilateral en la construcción y el desarrollo del Centro Financiero Internacional de Vietnam (VIFC), el primer ministro solicitó que el Reino Unido continuara apoyando a su país en la mejora de las instituciones, el desarrollo de marcos jurídicos e instrumentos financieros, y la movilización de recursos para proyectos de infraestructura estratégica e iniciativas acordes con la Asociación Estratégica Integral bilateral.

En esta ocasión, Minh Hung agradeció al Gobierno del Reino Unido y le instó a que continúe facilitando la integración de la comunidad vietnamita, permitiéndoles contribuir positivamente al desarrollo socioeconómico del país anfitrión, así como a las relaciones bilaterales.

​Por su parte, Iain Frew felicitó a Vietnam por sus recientes logros socioeconómicos y reafirmó deseo de seguir contribuyendo a unas relaciones bilaterales más profundas, sustantivas y efectivas en todos los ámbitos.

El diplomático apreció el papel de Vietnam como presidente del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) en 2026, y aseguró que Londrés está dispuesto a coordinarse estrechamente con Hanoi para promover el comercio bilateral e internacional.

Añadió que los inversores británicos valoran positivamente las perspectivas de crecimiento de Vietnam, en particular en los sectores de energía, finanzas y transición ecológica, y subrayó que el Reino Unido desea convertirse en un socio a largo plazo de la nación indochina en la implementación de la Alianza para una Transición Energética Justa (JETP).

Coincidiendo con las propuestas del premier vietnamita, el embajador reafirmó la necesidad de mantener una estrecha coordinación para preservar la eficacia de los mecanismos bilaterales de cooperación en defensa y seguridad, al tiempo que se promueve la cooperación en ciencia, tecnología, innovación, el apoyo a la formación de recursos humanos de alta tecnología, el fomento de la cooperación educativa y la promoción del inglés como segunda lengua en las escuelas vietnamitas, así como el acompañamiento a Vietnam en el desarrollo de las finanzas verdes y el desarrollo del VIFC.

En cuanto a los asuntos regionales e internacionales, ambas partes acordaron seguir fortaleciendo la coordinación en los mecanismos multilaterales, promover las relaciones ASEAN-Reino Unido, mantener el diálogo y la cooperación, y garantizar la libertad, la seguridad y la protección de la navegación, contribuyendo así a la paz, la estabilidad y el desarrollo en la región y en el mundo./.

VNA
#Reino Unido #Le Minh Hung #Iain Frew
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