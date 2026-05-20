Política

Repatrían restos de combatientes voluntarios y expertos vietnamitas caídos en Laos

Vietnam recibió 28 restos de soldados voluntarios y expertos caídos en Laos, hallados en Savannakhet y Khammouan durante la temporada seca 2025-2026.

En la ceremonia de entrega y recepción de 28 restos de soldados voluntarios y expertos vietnamitas caídos en Laos (Foto: VNA)
En la ceremonia de entrega y recepción de 28 restos de soldados voluntarios y expertos vietnamitas caídos en Laos (Foto: VNA)

Quang Tri, Vietnam (VNA)- En el paso fronterizo internacional Lao Bao – Densavan, la provincia vietnamita de Quang Tri, en coordinación con las localidades laosianas de Savannakhet y Khammouan, organizó hoy la ceremonia de entrega y recepción de 28 restos de soldados voluntarios y expertos vietnamitas caídos en Laos.

Estos restos fueron localizados, exhumados y recolectados por los Equipos 584 y 589 del Comando Militar de la provincia de Quang Tri durante la temporada seca 2025–2026 en las provincias de Savannakhet y Khammouan.

A la ceremonia asistieron representantes del Consulado General de Vietnam en el centro de Laos, el Comité de trabajo especial del Gobierno de Laos, así como autoridades de Savannakhet y Khammouan. Por la parte vietnamita participaron el vicepresidente del Comité Popular de Quang Tri Le Van Bao, junto con representantes de departamentos, fuerzas armadas y ciudadanos locales.

Durante la temporada seca 2025–2026, los equipos de Quang Tri realizaron búsquedas en múltiples localidades de Laos, recolectando un total de 28 restos, de los cuales el Equipo 589 reunió 16 y el Equipo 584, 12.

Este resultado refleja el esfuerzo y la responsabilidad de los oficiales y soldados de los equipos de búsqueda, así como la estrecha cooperación y solidaridad entre los gobiernos, fuerzas y poblaciones de Vietnam y Laos.

La ceremonia se realizó con solemnidad y respeto. Los asistentes ofrecieron flores e incienso en memoria de los soldados caídos, expresando profunda gratitud por su sacrificio en cumplimiento del deber internacional y en favor de la especial relación de solidaridad Vietnam-Laos.

En su discurso, el vicepresidente del Comité Popular de Quang Tri Le Van Bao destacó que el sacrificio de los soldados voluntarios y expertos vietnamitas contribuyó a fortalecer los lazos de amistad duradera entre ambos pueblos.

Agradeció a las autoridades, fuerzas y poblaciones de Savannakhet y Khammouan por su apoyo efectivo en la búsqueda y recuperación de los restos.

Tras la ceremonia, los 28 restos fueron trasladados al Cementerio Nacional de Mártires de la Carretera 9 para la toma de muestras con fines de identificación.

Se prevé que la ceremonia de homenaje, despedida y entierro se realice el 23 de mayo en dicho cementerio./.

VNA
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