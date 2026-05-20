Presidente del Parlamento insta a reforzar asesoría política para impulsar un crecimiento de dos dígitos

Hanoi (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, instó hoy a fortalecer la calidad de la asesoría política y legislativa para alcanzar la meta de crecimiento económico de dos dígitos, garantizando al mismo tiempo la estabilidad macroeconómica y la seguridad financiera nacional.



Durante una reunión con la Comisión parlamentaria de Economía y Finanzas sobre las tareas prioritarias de 2026 y del mandato 2026-2031, el dirigente destacó el papel clave de ese órgano en la revisión y perfeccionamiento del sistema legal del país.



Valoró el espíritu proactivo y responsable de la Comisión, que en los primeros meses de 2026 asumió una amplia carga de trabajo relacionada con la revisión e investigación de numerosas leyes para el período 2026-2030, con el objetivo de garantizar la coherencia del sistema jurídico y elevar la calidad del análisis y la evaluación de impacto de las políticas públicas.



En relación con las tareas venideras, pidió continuar implementando las resoluciones del Partido y el programa legislativo de la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional, además de realizar una revisión integral de las normativas vigentes para detectar obstáculos y deficiencias en su aplicación, proponiendo ajustes y modificaciones oportunas.



El titular del Legislativo subrayó que, para cumplir el objetivo de crecimiento de dos dígitos, la Comisión debe asesorar al Parlamento en la adopción de políticas adecuadas que amplíen el margen de desarrollo sin comprometer la estabilidad macroeconómica, la seguridad financiera, la deuda pública ni la calidad del crecimiento.

Panorama del evento (Foto: VNA)



Respecto a la supervisión, señaló que esta debe centrarse en desbloquear recursos y eliminar cuellos de botella, más allá de identificar irregularidades. Los informes de supervisión, precisó, deben determinar con claridad las causas de los problemas, las responsabilidades y las soluciones concretas vinculadas a vacíos legales, dificultades de coordinación o limitaciones en la ejecución.



Asimismo, exigió incorporar de inmediato al programa de acción de 2026 varias tareas prioritarias, entre ellas la implementación de nueve proyectos de ley que serán presentados ante la Asamblea Nacional, seis contenidos destinados al Comité Permanente del Legislativo, el seguimiento de 34 documentos reglamentarios aún pendientes y la revisión de 29 leyes correspondientes al período 2026-2030, además de fortalecer el funcionamiento de seis subcomités especializados.



Tran Thanh Man también pidió renovar de manera profunda el método de evaluación legislativa, pasando de una simple “revisión de expedientes” a una “evaluación de políticas”, sustentada en análisis de datos, estudios de impacto y previsión de riesgos.



En materia fiscal y presupuestaria, enfatizó que todas las propuestas relacionadas con aumento del gasto, reducción de ingresos, exenciones tributarias, emisión de bonos, endeudamiento o inversión pública deben ser examinadas rigurosamente y conforme a la ley. Reiteró la necesidad de mantener una disciplina financiera estricta, al tiempo que se crean mecanismos flexibles para movilizar recursos y estimular el desarrollo.



Durante este mandato, la Comisión de Economía y Finanzas deberá concentrar la supervisión en sectores de alto riesgo e impacto, como la inversión pública, la gestión de la deuda y los activos públicos, los mercados financieros, bursátiles e inmobiliarios, así como la eficacia de las políticas de apoyo a las empresas y al desarrollo del sector privado.



Thanh Man también instó a fortalecer la Comisión en términos de capacidad técnica, bases de datos y equipos de expertos, además de acelerar la transformación digital y la aplicación de tecnologías e inteligencia artificial (IA) para elevar la calidad de la supervisión y del análisis de políticas públicas./.