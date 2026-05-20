Vietnam y Cuba exploran nuevas vías de cooperación desde el legado de Ho Chi Minh y Fidel Castro

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – El subjefe de la Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Thanh Lam, recibió hoy en Hanoi a una delegación del Centro Fidel Castro Ruz de Cuba, encabezada por su director, el doctor René González Barrios.



Durante el encuentro, Tran Thanh Lam destacó el profundo significado de la visita de la delegación cubana en un contexto en el que ambos países continúan fortaleciendo sus especiales lazos de solidaridad, intensificando el intercambio de experiencias en materia ideológica y teórica, y promoviendo investigaciones y actividades de divulgación sobre la vida, obra y legado revolucionario del líder histórico cubano Fidel Castro, a quien calificó como gran amigo y gran compañero del pueblo vietnamita.



El funcionario vietnamita subrayó además que, en medio de un escenario internacional complejo e impredecible, confía en que el pueblo cubano continuará preservando firmemente los logros de su Revolución y avanzando en la renovación de su modelo de desarrollo para alcanzar nuevos éxitos.



Asimismo, compartió reflexiones sobre los valores ideológicos, éticos y el estilo de liderazgo del Presidente Ho Chi Minh, afirmando que su pensamiento sigue siendo la guía de acción del Partido y de la Revolución vietnamita, orientando al país de una victoria a otra y contribuyendo a la lucha de los pueblos del mundo por la paz, la independencia nacional, la democracia y el progreso social.



Según Tran Thanh Lam, los valores éticos y el estilo de Ho Chi Minh se han arraigado profundamente en la vida política vietnamita, convirtiéndose en una fuente de capacidad de liderazgo, gobernanza, organización práctica, autoperfeccionamiento y servicio al pueblo por parte del Partido, así como en normas de conducta para cuadros, militantes y ciudadanos, y en una fuerza impulsora y un elemento de poder blando de Vietnam en la nueva etapa de desarrollo.



Por su parte, el doctor René González Barrios expresó su emoción y agradecimiento por el afecto y la consideración mostrados por las instituciones vietnamitas hacia el pueblo cubano durante la visita de la delegación a Hanoi.

Afirmó que la visita ha permitido identificar numerosas oportunidades de cooperación entre ambas partes.

También explicó que uno de los principales objetivos de la delegación es conocer de primera mano las experiencias prácticas del Partido Comunista de Vietnam en la promoción de los valores del pensamiento, la moral y el estilo de vida del Presidente Ho Chi Minh, así como los esfuerzos del país en la digitalización de archivos y documentos históricos.

Asimismo, expresó el interés de fortalecer la cooperación en nuevas áreas, entre ellas las publicaciones, la organización de exposiciones virtuales y el apoyo mutuo en la exhibición de documentos y fotografías que reflejen la especial relación de amistad y solidaridad entre Vietnam y Cuba./.

