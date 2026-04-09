Presidente de Cuba felicita a To Lam por su elección como Jefe de Estado de Vietnam

La Habana (VNA)- El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente del país, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, transmitió el 8 de abril (hora de Cuba) sinceras felicitaciones a To Lam, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, por su elección como Jefe de Estado del país indochino.



En un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario cubano significó: “Ratificamos la voluntad y el firme compromiso de continuar impulsando las históricas y especiales relaciones de hermandad, solidaridad y cooperación que unen a nuestros países”./.

VNA