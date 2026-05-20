Actividades globales conmemoran el natalicio del Presidente Ho Chi Minh

Hanoi (VNA) - Las misiones diplomáticas y comunidades de Vietnam en Estados Unidos, Bélgica y Francia conmemoraron solemnemente el 136º aniversario del natalicio del Presidente Ho Chi Minh (19 de mayo de 1890).



Los eventos oficiales sirvieron para evocar la trayectoria, la moral y el estilo de vida del líder revolucionario, y reafirmaron la vigencia de su legado diplomático como el pilar fundamental que guía la actual política exterior de independencia, autodeterminación, paz y cooperación internacional del país indochino, al tiempo que contribuye a estrechar la amistad con socios clave en el contexto actual de integración global.



En la capital estadounidense, la Embajada de Vietnam en Washington organizó una ceremonia de ofrenda de incienso en la Casa Vietnam. El acto solemne contó con la presencia del embajador Nguyen Quoc Dung, el personal diplomático de la misión, los representantes de organismos sectoriales vietnamitas y sus cónyuges.



En una atmósfera de profundo respeto, los asistentes recordaron las inmensas contribuciones del prócer de la independencia nacional y fundador de las bases de las relaciones bilaterales entre Vietnam y Estados Unidos en el siglo XX.



Durante su intervención, el embajador Nguyen Quoc Dung calificó al Presidente Ho Chi Minh como un ejemplo brillante de patriotismo y voluntad revolucionaria, cuyo pensamiento permanece como la brújula que orienta a todo el Partido y el pueblo hacia la construcción de un socialismo fundamentado en una nación rica, democrática, justa y civilizada.



El diplomático resaltó que el legado exterior del Padre de la Independencia de Vietnam promueve una política de paz, amistad y apertura para ser amigo de todos los países bajo el principio del respeto mutuo y beneficio recíproco.



Puntualizó que el establecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Estados Unidos en 2023 representó un hito histórico que dio cumplimiento al deseo original de Ho Chi Minh, guiado por los valores de la reconciliación y el deseo de solidaridad.



Por otra parte, el Comité del Partido Comunista de Vietnam de la Embajada y de las agencias de Vietnam en Bélgica llevaron a cabo una sesión de debate en Bruselas que incluyó una ponencia virtual transmitida en directo desde la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en Hanoi. Al encuentro asistieron el embajador Nguyen Van Thao, representantes de las agencias oficiales del país y estudiantes residentes en diversas localidades belgas.



El espacio central estuvo a cargo del profesor doctor Dinh Xuan Dung, quien expuso sobre la diplomacia de Ho Chi Minh, caracterizada por la defensa de los intereses nacionales, el internacionalismo proletario, la igualdad y el respeto a la diversidad cultural y política.



Enfatizó que la máxima de “mantenerse firme en los principios esenciales pero flexible en la ejecución” continúa siendo la gran lección de adaptabilidad para la diplomacia vietnamita ante las fluctuaciones internacionales actuales.



El embajador Nguyen Van Thao remarcó la importancia de aplicar estas enseñanzas para el cuerpo diplomático y los miembros partidistas en Europa, quienes funcionan como puentes para proyectar una imagen nacional responsable.



Detalló que los lazos con la Unión Europea ingresaron a una etapa de alta confianza política, en especial tras la visita a Vietnam del presidente del Consejo Europeo, António Costa, a inicios de este año.



Añadió que existen amplias áreas de cooperación con Bélgica en agricultura inteligente, logística portuaria y biotecnología, mientras que con Luxemburgo se fortalece la Asociación Estratégica sobre finanzas verdes y la creación de un centro financiero internacional en Vietnam.



Durante el acto, académicos y estudiantes como Le Minh Tuan y Ha Tram expresaron su orgullo por el prestigio internacional del país y reafirmaron su responsabilidad como ciudadanos en el exterior.



Actividad en Francia por el natalicio del Presidente Ho Chi Minh (Foto: VNA)



En Francia, la Embajada de Vietnam y las autoridades municipales de Montreuil organizaron un homenaje floral ante el busto de Ho Chi Minh en el parque Montreau, seguido de una visita al “Espacio Ho Chi Minh” en el Museo de la Historia Viva.



Taylan Coskun, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Francia y consejero de Montreuil, aseguró que el prócer es un símbolo global de la autodeterminación y la justicia social, y recordó que desde la década de 1920 la fuerza política francesa apoyó de forma pública la emancipación de Vietnam.



Coskun aplaudió las actuales reformas institucionales anticorrupción y los proyectos modernos como el tren de alta velocidad Norte-Sur, calificándolos como el reflejo de la autonomía que deseó el mandatario.



El embajador de Vietnam en Francia, Trinh Duc Hai, agradeció la preservación municipal de estos monumentos, que adquieren especial relevancia de cara a las próximas conmemoraciones en 2026 por el 115º aniversario de la primera llegada de Ho Chi Minh a Francia y los 80 años de su visita oficial como jefe de Estado.



Subrayó que Vietnam ejecuta reformas para simplificar su aparato político y mejorar la eficiencia institucional a favor del desarrollo sostenible, al tiempo que los funcionarios de la embajada y las asociaciones de la diáspora en París realizaron ofrendas de incienso en la sala de adoración de la sede diplomática y recorrieron los sitios históricos vinculados a la vida revolucionaria del líder./.