Prensa camboyana exalta el legado del héroe nacional Ho Chi Minh

Phnom Penh (VNA) - Con motivo del 136.º aniversario del nacimiento del Presidente Ho Chi Minh (19 de mayo de 1890 - 2026), el portal camboyano de noticias CEN (Cambodian Express News) publicó un amplio artículo dedicado al héroe nacional de Vietnam.



El texto ofrece una detallada reseña sobre los orígenes, la trayectoria y la vida revolucionaria del líder vietnamita, al tiempo que resalta sus grandes aportes a la nación, así como sus contribuciones a la amistad, la cooperación y la prosperidad de los países de la región y del mundo.



Tras repasar los 30 años de búsqueda del camino hacia la liberación nacional, el artículo destaca que el Presidente Ho Chi Minh llegó a la conclusión de que la independencia y la emancipación del pueblo vietnamita solo podían alcanzarse mediante la revolución.



Asimismo, subraya que el Partido Comunista de Vietnam, fundado por Ho Chi Minh, elaboró una plataforma política breve y concisa, ajustada a las condiciones concretas que enfrentaba el país en aquella etapa histórica.



El 2 de septiembre de 1945, recuerda la publicación, el líder revolucionario leyó la Proclamación de Independencia en la Plaza Ba Dinh, declarando ante el pueblo vietnamita y la comunidad internacional el derecho inalienable de Vietnam a la independencia y la libertad.



CEN enfatiza además el profundo valor histórico de la Proclamación de Independencia y señala que este documento ha sido difundido ampliamente en numerosos idiomas alrededor del mundo.



El artículo también destaca varios rasgos distintivos de Ho Chi Minh, entre ellos su origen en una familia de sólida tradición patriótica, su dominio de múltiples idiomas extranjeros y su faceta como reconocido periodista nacional e internacional. Asimismo, recuerda que el líder sentó las bases de la prensa revolucionaria vietnamita con la creación del periódico Thanh Nien (Juventud), el 21 de junio de 1925.



El portal camboyano resalta especialmente el estilo de vida sencillo del Presidente Ho Chi Minh. Según el texto, el “Tío Ho”, como lo llaman afectuosamente los vietnamitas, no poseía bienes materiales de gran valor y dedicó toda su vida al servicio de la Patria y del pueblo.



Al citar frases célebres como “Vietnam es uno, el pueblo vietnamita es uno” y “Unidad, unidad, gran unidad. Éxito, éxito, gran éxito”, CEN concluye que Ho Chi Minh dejó un invaluable legado ideológico basado en la independencia, la libertad, la unidad nacional, el trabajo creativo y el espíritu de paz y amistad entre las naciones./.

VNA