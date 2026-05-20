Fiji destaca creciente papel internacional de Vietnam

Sídney (VNA) El presidente de la República de Fiji, Ratu Naiqama Tawakecolati Lalabalavu, evaluó altamente el papel y la creciente posición de Vietnam en la región y en el mundo, al recibir al embajador de Hanoi en Nueva Zelanda, concurrente en Suva, Phan Minh Giang, quien le presenta sus cartas credenciales.



El mandatario expresó su admiración por la gloriosa historia de la lucha de liberación nacional de Vietnam y se mostró impresionado por los logros en la construcción y el desarrollo nacional que el país indochino ha alcanzado en los últimos años.



Tras reafirmar la importancia de los nexos con Vietnam, el dirigente sugirió que ambas naciones coordinen estrechamente para aprovechar de forma más eficaz la relación de cooperación bilateral, que aún tiene mucho potencial.



Fiyi quiere aprender de la experiencia de Vietnam en las áreas donde tiene fortalezas, y se espera que las dos partes continúen apoyándose mutuamente en foros multilaterales y trabajando juntos para abordar eficazmente los desafíos globales, reiteró.



El dirigente expresó su confianza en que Phan Minh Giang desempeñará de manera excelente su papel como embajador no residente de Vietnam en la República de Fiji.



A la vez, Phan Minh Giang afirmó que hará todo lo posible en aras de promover las relaciones de amistad y cooperación entre los dos países para que se desarrollen aún más en el futuro.



Con la determinación y el esfuerzo de ambos países, Vietnam y Fiyi coordinarán esfuerzos para promover el desarrollo de la cooperación bilateral de manera más sustantiva y eficaz en áreas de interés y fortaleza mutuos, y continuarán fortaleciendo la coordinación y el apoyo mutuo en foros multilaterales regionales e internacionales, puntualizó.



Según el plan, durante su estancia aquí, Phan Minh Giang realizará una visita de cortesía al primer ministro de Fiyi, Sitiveni Rabuka, y se reunirá con representantes de diversos Ministerios y ramas anfitriones, así como dialogará con la comunidad de residente connacionales en Suva./.

VNA