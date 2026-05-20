Expertos surcoreanos destacan visión y liderazgo del Presidente Ho Chi Minh

Seúl (VNA)- La vida y la obra del Presidente Ho Chi Minh no solo han inspirado a muchas generaciones de vietnamitas, sino que también han conmovido los corazones de numerosos profesores y académicos surcoreanos.



En un acto conmemorativo al 136 aniversario del natalicio del héroe revolucionario vietnamita (19 de mayo de 1890- 2026) en la Embajada de Hanoi en Seúl, el profesor Park Yeon Kwan, jefe de la Facultad del Idioma Vietnamita, Universidad de Estudios Extranjeros Hankuk, destacó que el Presidente Ho Chi Minh fue un hombre sabio cuyas decisiones tuvieron una importancia trascendental.



Park afirmó que, como persona que ha dedicado toda su carrera a investigar y enseñar sobre el país indochino, siempre ha sentido una profunda admiración por la visión amplia y perspicaz del Presidente Ho Chi Minh. Según el experto, lo que más le conmovió al estudiar la vida del Tío Ho fue su preparación para el futuro incluso en las circunstancias más difíciles.



Hizo hincapié en que, incluso durante los años de la feroz guerra, el Presidente Ho Chi Minh seleccionó y formó desde muy pronto a jóvenes sobresalientes, enviándolos al extranjero a estudiar, con el fin de preparar recursos humanos para el país. Él comprendió que, si bien las armas podían devolver la independencia, el conocimiento se considera la base destinada a construir una nación fuerte después de la reunificación, comentó.



Citando las enseñanzas del líder revolucionario vietnamita, incluida la "Para el beneficio de diez años, planta árboles; por el beneficio de cien años, cultiva a las personas", enfatizó que esa es una prueba contundente de su filosofía de priorizar la educación.



Gracias a las semillas de talento que el tío Ho sembró en medio de las llamas de la guerra, Vietnam ha resurgido con fuerza, convirtiéndose en un importante socio estratégico de Corea del Sur, apuntó.



En la Facultad del Idioma Vietnamita, cuando los profesores imparten clases a estudiantes surcoreanos, no solo les enseñan el idioma, sino que también comparten con ellos la vida sencilla pero increíblemente grandiosa del Presidente Ho Chi Minh, informó.



Expresó su confianza en que el espíritu de aprendizaje y la valoración del talento que dejó el Presidente Ho Chi Minh constituyen un vínculo invisible pero fuerte que une a los pueblos de los dos países.



Por otro lado, durante una entrevista con corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias en Seúl, el profesor Im Jin Ho, que imparte clases en el Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad de Chodang, en la provincia de Nam Jeolla, afirmó que el Presidente Ho Chi Minh, fundador de Vietnam, fue un revolucionario, un político y un activista excepcional por la independencia en el mundo.



Más concretamente, constituyó también un estratega militar y un diplomático excepcional, con una visión integral y una evaluación precisa de la situación nacional e internacional, lo que le permitió proponer soluciones diplomáticas eficaces, alabó.



Im Jin Ho hizo hincapié en que el pensamiento del Presidente Ho Chi Minh de "Unidad, unidad, gran unidad" sigue vigente en todas las épocas y ha ayudado al pueblo vietnamita a reunir fuerzas y reunificar el país./.

VNA