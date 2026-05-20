Senado de EE.UU. aprueba a la nueva embajadora en Vietnam

Washington (VNA) - El Senado de Estados Unidos aprobó el 18 de mayo (hora local) a Jennifer Wicks McNamara como la nueva embajadora de Washington en Vietnam.



Según el sitio web oficial del Senado, el paquete de aprobaciones incluía 49 nominaciones, entre ellas la del embajador estadounidense en Vietnam, y fue aprobado mediante votación nominal con un resultado de 46 votos a favor y 43 en contra.



Jennifer Wicks McNamara fue nominada por el presidente Donald Trump para reemplazar a Marc E. Knapper, cuyo mandato como embajador concluyó a principios de este año. McNamara se desempeña actualmente como directora de la Oficina de nombramientos presidenciales en la Casa Blanca, cargo que ocupa desde 2012 y en el que ha servido bajo cuatro administraciones estadounidenses.



Con más de 30 años de experiencia en el gobierno federal, es reconocida como una funcionaria profesional con profundo conocimiento en administración, legislación y política exterior.



Durante su carrera en el Departamento de Estado, McNamara ha ocupado cargos clave, incluyendo jefa de la Oficina de recursos de asistencia exterior, asesora principal en asuntos legislativos y públicos para el Subsecretario de Estado para la Administración, y asistente especial del Subsecretario adjunto de Estado para la Administración./.

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