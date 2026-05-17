Hanoi acogerá XXI conferencia sobre ciencia animal Asia-Australia

Hanoi (VNA) La XXI Conferencia sobre Ciencia Animal Asia-Australia (AAAP 21) se llevará a cabo del 28 al 31 de octubre venidero en Hanoi, con la participación de un número estimado de mil 500 delegados, incluidos alrededor de 500 destacados científicos, expertos y empresas internacionales.



Se trata de un evento internacional de gran escala que marca un hito importante, 18 años después de que Vietnam acogiera con éxito este foro por primera vez en 2008, informó la Asociación de Ganadería de Vietnam (AHAV).



Nguyen Xuan Duong, presidente de la Asociación, comentó que AAAP 21 no es solo un foro académico a gran escala que reúne a científicos, expertos, empresas y organizaciones internacionales, sino también una oportunidad para que Vietnam reafirme su papel, posición y capacidad de integración en el contexto del desarrollo de una agricultura moderna, ecológica y sostenible.



La elección de Vietnam como sede del evento por segunda vez refleja el reconocimiento de la comunidad científica internacional a los logros de la industria ganadera del país indochino en los últimos años, y también sirve como una oportunidad para divulgar su imagen, gente y agricultura entre los amigos internacionales, reiteró.



El evento de este año se centra en el tema de la "Ganadería Sostenible", con 14 grupos temáticos que abarcan toda la cadena de valor, desde la genética, la nutrición y la sanidad animal hasta la gobernanza digital, la cría inteligente y el bienestar animal, comunicó.



Además, Nguyen Xuan Duong hizo hincapié en que la organización exitosa de la conferencia requiere la participación amplia de institutos de investigación, universidades, empresas y organizaciones profesionales de todo el país; entre ellas, se espera que la Academia de Agricultura de Vietnam sea una de las unidades centrales que acompañen a la AHAV en actividades profesionales, investigación científica y conexiones internacionales.



Por su parte, al evaluar altamente el significado del acontecimiento, Nguyen Thi Lan, directora de la Academia de Agricultura de Vietnam, afirmó que la AAAP 21 abre grandes oportunidades para que las instituciones de formación, los institutos de investigación y las empresas nacionales accedan a las nuevas tendencias científicas y tecnológicas mundiales, promoviendo así la innovación y mejorando la calidad de los recursos humanos.



La escuela está dispuesta a cooperar estrechamente con la AHAV durante todo el proceso de preparación y organización, y asignará personas de contacto específicas para cada grupo de trabajo, desde artículos científicos y talleres temáticos hasta la creación de redes de expertos y la cobertura mediática, apuntó./.

VNA