Venezuela destaca la vigencia del pensamiento de Ho Chi Minh en el 136 aniversario de su natalicio

Caracas (VNA) - Autoridades venezolanas, representantes de organizaciones políticas y diplomáticos vietnamitas reafirmaron el valor perdurable del pensamiento y legado del Presidente Ho Chi Minh durante una ceremonia solemne celebrada en Caracas con motivo del 136 aniversario de su natalicio (19 de mayo de 1890 - 2026).

​El acto, realizado la mañana del 15 de mayo (hora local) ante el monumento dedicado al líder vietnamita en la capital venezolana, fue organizado conjuntamente por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, la Alcaldía de Caracas y la Embajada de Vietnam.

​La ceremonia contó con la presencia del vicepresidente del PSUV, Jesús Faria; la viceministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Andrea Corao; el vicepresidente del Grupo Parlamentario de Amistad Venezuela–Vietnam, Carolus Wimmer; además de representantes de ministerios, organismos estatales, organizaciones de amistad y numerosos ciudadanos caraqueños.

El acto ante el monumento dedicado al Presidente Ho Chi Minh en la capital venezolana. (Foto: VNA)

​En su intervención, Jesús Faria calificó a Ho Chi Minh como un símbolo inmortal de los movimientos de liberación nacional del siglo XX y una fuente permanente de inspiración para las fuerzas progresistas y revolucionarias de América Latina, incluido Venezuela. Asimismo, expresó su admiración por la lucha del pueblo vietnamita contra el colonialismo y el imperialismo en defensa de su independencia.

​El dirigente venezolano destacó además los avances alcanzados por Vietnam bajo el liderazgo del Partido Comunista de Vietnam y guiado por el pensamiento de Ho Chi Minh. Señaló que el país indochino logró transformarse de una nación devastada por la guerra en una de las economías más dinámicas de Asia, con crecimiento sostenido y una mejora constante en la calidad de vida de su población.

​Por su parte, la viceministra Andrea Corao subrayó que Ho Chi Minh dedicó toda su vida a la causa de la liberación nacional de Vietnam y contribuyó significativamente a las luchas de los pueblos por la paz, la independencia, la democracia y el progreso social.

​La funcionaria también resaltó el fortalecimiento de la Asociación Integral entre Venezuela y Vietnam, sustentada en la confianza política, la cooperación efectiva y valores compartidos orientados a la paz, la estabilidad y el desarrollo.

​A su vez, el embajador de Hanoi en Caracas, Vu Trung My, agradeció las muestras de solidaridad y afecto que las autoridades, organizaciones políticas y el pueblo venezolano han expresado hacia el Presidente Ho Chi Minh y Vietnam. El diplomático afirmó que el líder vietnamita no solo pertenece a la historia de Vietnam, sino que constituye también un símbolo universal de la lucha por la independencia y la libertad de los pueblos oprimidos.

​El embajador informó además que el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam reafirmó el pensamiento de Ho Chi Minh como base ideológica y guía para el desarrollo nacional, con metas orientadas a convertir al país en una nación en desarrollo con industria moderna e ingresos medianos altos para 2030, y en un país desarrollado de altos ingresos hacia 2045.

​Con motivo de la efeméride, medios venezolanos como la Agencia Venezolana de Noticias (AVN), Venezolana de Televisión (VTV), TeleSUR, Globovisión y diarios de amplia circulación como Correo del Orinoco y El Universal dedicaron amplias coberturas a la ceremonia y al legado del líder vietnamita, reconocido como héroe de la liberación nacional y figura destacada de la cultura universal./.