Internacional

Aumenta número de víctimas del naufragio frente a las costas de Malasia

Los equipos de rescate localizan cuatro nuevos cuerpos en aguas de la isla de Pulau Pangkor tras una semana del naufragio de una embarcación procedente de Indonesia.

Foto ilustrativa (Fuente: AFP/ VNA)
Foto ilustrativa (Fuente: AFP/ VNA)

Kuala Lumpur (VNA) - Las autoridades de Malasia informaron que el número de fallecidos en el naufragio de una embarcación que transportaba migrantes irregulares frente a la isla de Pulau Pangkor, en el estado de Perak, al oeste del país, ocurrido hace una semana, ha aumentado a 16 personas.

El director de la Agencia de Control Marítimo de Malasia (MMEA) en el estado de Perak, Mohamad Shukri Khotob, señaló que los equipos de rescate hallaron cuatro nuevos cuerpos, lo que eleva el balance total de víctimas mortales a 16. Además, un total de 23 personas han sido rescatadas con vida.

Las operaciones de búsqueda y rescate continuarán este 16 de mayo, séptimo día del operativo, con la coordinación de la MMEA, la Policía Marítima y la Armada Real de Malasia, y el apoyo de patrulleras, helicópteros y aeronaves de vigilancia. Sin embargo, las autoridades indicaron que el dispositivo podría concluir en breve.

Previamente, la MMEA informó que el naufragio se produjo a unas 8,2 millas náuticas de Pulau Pangkor. La embarcación transportaba a cerca de 40 migrantes irregulares y había partido desde Kisaran (Indonesia) con destino a distintos puntos de Malasia./.

VNA
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