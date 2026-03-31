Internacional

Naufragio en Indonesia: buscan a 27 personas desaparecidas

Las autoridades indonesias buscan a 27 personas desaparecidas tras el hundimiento del barco de pasajeros Nazila 05 en aguas del este de Indonesia. Operativos con barcos y helicópteros continúan sin novedades.

Naufragio en Indonesia: buscan a 27 personas desaparecidas

Yakarta (VNA) - Las autoridades de Indonesia intensifican la búsqueda de 27 personas desaparecidas tras el hundimiento del barco de pasajeros Nazila 05 en aguas agitadas del este del país.

El Nazila 05 zarpó la noche del 29 de marzo desde la isla de Taliabu, en la provincia de Maluku del Norte, con rumbo a la localidad costera de Kema. La mañana del 30 de marzo, el capitán informó graves daños en la proa provocados por fuertes olas y condiciones climáticas adversas. Media hora después, el barco se hundió por completo. Antes del accidente, todos los pasajeros y tripulantes habrían evacuado a un bote salvavidas, cuya ubicación sigue siendo desconocida.

Para la operación de rescate se movilizaron barcos, helicópteros y equipos de localización y comunicación, con el apoyo de pescadores locales. La búsqueda continúa de manera urgente, pero aún no se tiene información sobre el paradero de las víctimas.

Indonesia, con más de 17.000 islas, depende del transporte marítimo, pero la combinación de normas de seguridad laxas y condiciones climáticas extremas provoca accidentes frecuentes. En enero de 2026, otro naufragio en el este del país dejó tres turistas españoles muertos y un niño desaparecido./.

VNA
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