Banco Mundial aprueba préstamo de mil millones de USD para agricultura en Filipinas

Manila (VNA) - El Banco Mundial (BM) aprobó un préstamo de mil millones de dólares destinado a impulsar la productividad agrícola y fortalecer la resiliencia climática del sistema alimentario en Filipinas, beneficiando a cerca de cinco millones de agricultores en todo el país.



El prestamista, con sede en Washington, anunció recientemente que su Junta de directores ejecutivos dio luz verde al financiamiento para el Proyecto de Transformación Agrícola Sostenible de Filipinas (PSAT, por sus siglas en inglés), una iniciativa que busca respaldar reformas integrales en todo el sector.



Zafer Mustafaoğlu, director de la división del Banco Mundial para Filipinas, Malasia y Brunéi, señaló que se trata de una inversión transformadora.



Al establecer las políticas, los sistemas y las asociaciones adecuadas, estos proyectos harán que la agricultura sea más productiva, competitiva y climáticamente inteligente, afirmó Mustafaoğlu, añadiendo que los agricultores estarán mejor equipados para obtener mayores ingresos, resistir los impactos climáticos y llevar alimentos más seguros y asequibles a los hogares filipinos.



El PSAT implementará prácticas agrícolas climáticamente inteligentes, incluyendo el mejoramiento en la gestión de semillas y nutrientes, técnicas para el ahorro de agua y la reducción de gases de efecto invernadero, además de estrategias para disminuir las pérdidas pos-cosecha. Asimismo, el proyecto apoyará la diversificación de cultivos, impulsará las exportaciones agroalimentarias mediante la mejora del acceso a laboratorios de certificación y modernizará la logística de mercado.



Como parte de la innovación tecnológica, el PSAT introducirá un nuevo sistema de vales digitales para agilizar y transparentar la entrega de insumos agrícolas, vinculando el gasto público con ganancias medibles en rendimientos e ingresos. Adicionalmente, se fortalecerán las capacidades del Departamento de Agricultura en áreas como presupuestación, gestión de datos y procesos de adquisición.



Por su parte, Mio Takada, especialista senior en agricultura del Banco Mundial, destacó que esta iniciativa apunta a resultados tangibles tanto para los productores como para los consumidores.



Los agricultores verán mayores ingresos a través de una productividad agrícola más fuerte, una mayor diversificación y una mejor resiliencia climática. El uso eficiente de los recursos públicos amplificará aún más estos beneficios, concluyó./.

VNA