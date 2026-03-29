Vietnam propone priorizar el tránsito de sus buques por el estrecho de Ormuz

Hanoi (VNA) - La Autoridad Marítima y de Vías Navegables de Vietnam propuso priorizar el tránsito de los buques vinculados a empresas vietnamitas por el estrecho de Ormuz, con el fin de garantizar la seguridad de las operaciones marítimas y contribuir a la estabilidad del suministro energético.

Según la entidad, actualmente 19 buques pertenecientes a empresas vietnamitas operan en la región de Medio Oriente, de los cuales cuatro navegan bajo bandera vietnamita y 15 bajo bandera extranjera.

Para reforzar la seguridad de estas actividades, la Autoridad recomendó al Ministerio de Construcción solicitar al Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam que coordine con su homólogo de Irán medidas destinadas a facilitar el tránsito seguro de los buques y marinos vietnamitas por el estrecho de Ormuz.

La propuesta establece un orden de prioridad para el paso de las embarcaciones. En primer lugar se situarían los buques con bandera vietnamita, propiedad de empresas nacionales, que transportan mercancías entre Medio Oriente y Vietnam. En segundo lugar figurarían los barcos con bandera extranjera pertenecientes a compañías vietnamitas con tripulación vietnamita. El tercer nivel incluiría a los buques con bandera extranjera, también de empresas vietnamitas, con tripulación extranjera que transportan mercancías fuera del territorio vietnamita.

Las autoridades vietnamitas también solicitaron a Irán facilitar el tránsito de los buques del país que transportan petróleo crudo y productos derivados desde Medio Oriente hacia Vietnam, con el objetivo de garantizar un suministro energético estable.

Asimismo, propusieron que la parte iraní emita una notificación oficial que autorice el paso de buques y tripulaciones vietnamitas por el estrecho de Ormuz. Este documento permitiría a las empresas navieras adquirir seguros de guerra conforme a la normativa vigente, ya que numerosas aseguradoras se niegan actualmente a ofrecer esta cobertura sin una confirmación oficial de Irán.

La Autoridad Marítima y de Vías Navegables de Vietnam también recomendó al Ministerio de Relaciones Exteriores instruir a las representaciones diplomáticas del país en Medio Oriente a seguir de cerca la evolución de la situación y brindar información y apoyo oportunos a los buques y marinos vietnamitas en caso de emergencias.

Previamente, la entidad celebró una reunión con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajadas de algunos países de Medio Oriente y empresas navieras vietnamitas para debatir medidas destinadas a reforzar la seguridad de las embarcaciones que operan en la zona. Durante el encuentro, las empresas también pidieron que se promuevan gestiones con Irán para facilitar y garantizar la seguridad del tránsito de los buques y tripulaciones vietnamitas en el Golfo y el estrecho de Ormuz./.