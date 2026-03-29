Hora del Planeta 2026: Vietnam ahorra 463 mil kWh de electricidad

Hanoi (VNA) - Vietnam ahorró aproximadamente 463 mil kWh de electricidad durante la Hora del Planeta 2026, que se desarrolló entre las 20:30 y las 21:30 del 28 de marzo, según informó la Empresa Nacional de Operación del Sistema y del Mercado Eléctrico (NSMO).

La edición de este año se inscribe en el movimiento nacional a favor del uso eficiente y responsable de la energía, en línea con las orientaciones del Ministerio de Industria y Comercio.

Más allá de su carácter simbólico, la iniciativa forma parte de la implementación de la Conclusión 14-KL/TW del Buró Político (20 de marzo de 2026), relativa a la garantía del suministro de combustibles y la estabilidad de precios en el contexto actual.

Asimismo, se alinea con la Directiva 09/CT-TTg, orientada a reforzar el ahorro energético, promover la transición energética y desarrollar el transporte eléctrico, como parte de una estrategia integral destinada a asegurar la seguridad energética nacional.

Lanzada oficialmente el 7 de marzo de 2026 bajo el lema «Creatividad verde – Futuro verde», la campaña anima a instituciones, empresas y ciudadanos a adoptar hábitos responsables, como el ahorro de energía, el uso de tecnologías innovadoras, la transformación de los modelos de producción y consumo, y la consolidación progresiva de prácticas sostenibles.



Dang Hai Dung, subdirector de la Agencia de Innovación, Transición Ecológica y Promoción Industrial del Ministerio de Industria y Comercio, subrayó la importancia de mantener la Hora del Planeta como una iniciativa que contribuye a reforzar la seguridad energética sostenible.

En este contexto, el Ministerio instó a los distintos ministerios, sectores y autoridades locales a aplicar soluciones integrales destinadas a mejorar la eficiencia energética.

Por su parte, Michael Kratz, consejero económico y climático de la Embajada de Alemania en Vietnam, valoró los avances logrados por el país, aunque señaló que persisten desafíos, especialmente la dependencia del carbón en la generación eléctrica.

Indicó además que, en el marco de la Iniciativa Internacional para el Clima (IKI), Alemania respalda a Vietnam en su proceso de reducción de emisiones de carbono en el sector energético con vistas a 2050.

Para 2026, esta cooperación bilateral se refuerza mediante el proyecto «Promover la transición del sector energético en Vietnam» (TEV). En este contexto, la parte alemana continuará brindando asistencia técnica al Ministerio de Industria y Comercio y a la Corporación de Electricidad de Vietnam (EVN), especialmente en la modernización de redes inteligentes, la integración estable de energías renovables y la garantía del suministro eléctrico, en particular durante los períodos de alta demanda en verano. /.