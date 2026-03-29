Sociedad

Hora del Planeta 2026: Vietnam ahorra 463 mil kWh de electricidad

Vietnam ahorró aproximadamente 463 mil kWh de electricidad durante la Hora del Planeta 2026, que se desarrolló entre las 20:30 y las 21:30 del 28 de marzo, según informó la Empresa Nacional de Operación del Sistema y del Mercado Eléctrico (NSMO).

Una de las actividades realizadas en el evento. (Fuente: VNA)
Una de las actividades realizadas en el evento. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - Vietnam ahorró aproximadamente 463 mil kWh de electricidad durante la Hora del Planeta 2026, que se desarrolló entre las 20:30 y las 21:30 del 28 de marzo, según informó la Empresa Nacional de Operación del Sistema y del Mercado Eléctrico (NSMO).

La edición de este año se inscribe en el movimiento nacional a favor del uso eficiente y responsable de la energía, en línea con las orientaciones del Ministerio de Industria y Comercio.

Más allá de su carácter simbólico, la iniciativa forma parte de la implementación de la Conclusión 14-KL/TW del Buró Político (20 de marzo de 2026), relativa a la garantía del suministro de combustibles y la estabilidad de precios en el contexto actual.

Asimismo, se alinea con la Directiva 09/CT-TTg, orientada a reforzar el ahorro energético, promover la transición energética y desarrollar el transporte eléctrico, como parte de una estrategia integral destinada a asegurar la seguridad energética nacional.

Lanzada oficialmente el 7 de marzo de 2026 bajo el lema «Creatividad verde – Futuro verde», la campaña anima a instituciones, empresas y ciudadanos a adoptar hábitos responsables, como el ahorro de energía, el uso de tecnologías innovadoras, la transformación de los modelos de producción y consumo, y la consolidación progresiva de prácticas sostenibles.

Dang Hai Dung, subdirector de la Agencia de Innovación, Transición Ecológica y Promoción Industrial del Ministerio de Industria y Comercio, subrayó la importancia de mantener la Hora del Planeta como una iniciativa que contribuye a reforzar la seguridad energética sostenible.

En este contexto, el Ministerio instó a los distintos ministerios, sectores y autoridades locales a aplicar soluciones integrales destinadas a mejorar la eficiencia energética.

Por su parte, Michael Kratz, consejero económico y climático de la Embajada de Alemania en Vietnam, valoró los avances logrados por el país, aunque señaló que persisten desafíos, especialmente la dependencia del carbón en la generación eléctrica.

Indicó además que, en el marco de la Iniciativa Internacional para el Clima (IKI), Alemania respalda a Vietnam en su proceso de reducción de emisiones de carbono en el sector energético con vistas a 2050.

Para 2026, esta cooperación bilateral se refuerza mediante el proyecto «Promover la transición del sector energético en Vietnam» (TEV). En este contexto, la parte alemana continuará brindando asistencia técnica al Ministerio de Industria y Comercio y a la Corporación de Electricidad de Vietnam (EVN), especialmente en la modernización de redes inteligentes, la integración estable de energías renovables y la garantía del suministro eléctrico, en particular durante los períodos de alta demanda en verano. /.

VNA
#Vietnam #Hora del Planeta 2026
Seguir VietnamPlus

Seguridad energética

Noticias relacionadas

Ver más

Resolución 57: Impulsa la producción a gran escala de cultivos clave

Resolución 57: Impulsa la producción a gran escala de cultivos clave

La Resolución 57 impulsa la transformación del sector agrícola hacia un modelo verde y circular, vinculado a cadenas de valor y a la relación entre producción y consumo, mediante la creación de zonas de producción concentrada a gran escala, especializadas en cultivos locales clave.

Operación del sistema de suministro de gasolina y petróleo en PV Oil Nha Be (Ciudad Ho Chi Minh). Foto: VNA

Vietnam asigna cientos de millones de dólares para estabilizar mercado de combustibles

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, emitió hoy la Decisión 483/QD-TTg, mientras el gobierno promulgó la Resolución 69/NQ-CP, mediante las cuales se autoriza la asignación de 8.000 mil millones de dongs vietnamita (aproximadamente 304 millones de dólares) del presupuesto estatal de 2026 para el Fondo de estabilización de precios de la gasolina y el petróleo.

10 rostros jóvenes destacados de Vietnam en 2025

10 rostros jóvenes destacados de Vietnam en 2025

Jóvenes vietnamitas destacados fueron reconocidos por sus contribuciones en ámbitos clave como la educación, la investigación científica, la cultura y el arte, así como en los negocios, el emprendimiento y la defensa nacional, entre otros sectores.

Nguyen Canh Binh, presidente de Alpha Books, comparte sus puntos de vista en el Foro de Publicaciones Digitales 2025 (DPS 2025) con el tema "El futuro de la industria editorial en la era digital" (Foto: VNA).

Vietnam perfecciona el ecosistema editorial en la era digital

Según el representante del Departamento de Publicación, Impresión y Distribución de Vietnam, actualmente el país cuenta con 52 editoriales. En 2025, todo el sector produjo más de 51.000 publicaciones, con alrededor de 543 millones de ejemplares y accesos, y unos ingresos totales superiores a 157,69 millones de dólares.

Nueva resolución busca desbloquear el mercado de viviendas sociales

Nueva resolución busca desbloquear el mercado de viviendas sociales

La Resolución 68 del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam, emitida recientemente con orientaciones amplias sobre la reforma institucional y el crecimiento del sector privado, está atrayendo la atención de expertos como un posible punto de inflexión capaz de eliminar los obstáculos que han frenado el mercado de viviendas sociales.

El primer ministro Pham Minh Chinh entrega flores para felicitar a los jóvenes vietnamitas destacados. (Fuente: VNA)

Premier destaca papel clave de jóvenes en futuro de Vietnam

La Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh (UJCHCM) necesita lanzar más movimientos de emulación prácticos, eficaces y profundamente humanitarios, y elaborar programas, planes y soluciones específicas para crear las condiciones para que los miembros brinden aportes activos a todos los ámbitos.

La Universidad Nacional de Vietnam en Hanoi (VNU-Hanoi) (Foto: vnu.edu.vn)

Universidades de Vietnam escalan posiciones en rankings mundiales de QS por disciplinas

Diversas disciplinas académicas de las universidades vietnamitas han mejorado sus posiciones en las últimas clasificaciones globales publicadas por Quacquarelli Symonds (QS). Según los resultados por materias, Vietnam cuenta con 13 instituciones de educación superior destacadas, lo que refleja un avance significativo en la calidad educativa y el impacto de la investigación científica del país en el escenario internacional.

Vietnam honra a los 10 jóvenes más destacados de 2025 (Foto: VNA)

Vietnam honra a los 10 jóvenes más destacados de 2025

La Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh y el Fondo de Apoyo a Jóvenes Talentos de Vietnam celebraron anoche en la capital la ceremonia de entrega de los premios “Rostros Jóvenes Destacados de Vietnam 2025”.