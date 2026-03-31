Sociedad

Vietnam fortalece cooperación internacional para apoyar a víctimas del agente naranja

Representantes del Comité Internacional y de los comités nacionales de la Aldea de la Amistad de Vietnam firmaron un memorando de entendimiento en Hanoi para intensificar la cooperación en la atención y el apoyo a las víctimas del agente naranja/dioxina durante el período 2026-2027.

Rosemarie Mizo, presidenta del Comité Internacional y del Comité Nacional de Alemania sobre la Aldea de la Amistad de Vietnam, pronuncia un discurso (Fuente: VNA)
Rosemarie Mizo, presidenta del Comité Internacional y del Comité Nacional de Alemania sobre la Aldea de la Amistad de Vietnam, pronuncia un discurso (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - Representantes del Comité Internacional y de los comités nacionales de la Aldea de la Amistad de Vietnam firmaron un memorando de entendimiento en Hanoi para intensificar la cooperación en la atención y el apoyo a las víctimas del agente naranja/dioxina durante el período 2026-2027.

La ceremonia contó con la participación de Rosemarie Mizo, presidenta del Comité Internacional y del Comité Nacional de Alemania sobre la Aldea de la Amistad de Vietnam; el teniente general Pham Hong Huong, vicepresidente de la Asociación de Veteranos de Vietnam y presidente del Comité Nacional de la Aldea de la Amistad; así como representantes de los comités nacionales de Francia, Estados Unidos y Japón.

Según el acuerdo, se continuará mejorando la atención médica y terapéutica para unos 60 veteranos cada mes y entre 110 y 120 niños afectados por el agente naranja. Además, se implementarán de manera integral programas de rehabilitación, educación especial, formación profesional y apoyo a la integración social, con el objetivo de ofrecer mayores oportunidades de desarrollo a los beneficiarios.

En el ámbito sanitario, el memorando contempla fortalecer la coordinación con centros médicos especializados, combinar medicina tradicional y moderna, y potenciar la fisioterapia y la rehabilitación. También se priorizarán la prevención de enfermedades, la atención comunitaria y la capacitación del personal médico.

En educación y formación profesional, se mantendrán clases especializadas y cursos de oficios como costura, bordado, informática, elaboración de flores y tejido artesanal. Asimismo, se reforzarán las habilidades para la vida, el apoyo psicológico y la orientación profesional para los estudiantes. Los programas de integración comunitaria, incluyendo el proyecto “George Mizo Scholars”, seguirán desarrollándose y ampliándose.

En el plano internacional, las partes reforzarán la cooperación con organizaciones, embajadas, empresas y donantes nacionales e internacionales. Se impulsarán actividades de comunicación y el intercambio de información para movilizar recursos en apoyo de la Aldea de la Amistad de Vietnam.

El memorando establece compromisos de financiación para 2026 y 2027, con un presupuesto estimado de más de 770 mil dólares en 2026 y cerca de 880 mil dólares en 2027, provenientes de fondos estatales, el Ministerio de Defensa, organizaciones y particulares nacionales, así como del Comité Internacional y sus países miembros.

Asimismo, el acuerdo incluye la ejecución de diversos proyectos, como el apoyo a la integración comunitaria de los niños, la mejora de infraestructuras, la formación del personal, la recepción de voluntarios internacionales y la cooperación con organizaciones como Outreach Vietnam en educación y salud.

Durante la firma, los delegados destacaron que la ampliación de la cooperación internacional no solo elevará la calidad de las actividades de la Aldea de la Amistad de Vietnam, sino que también difundirá un mensaje humanitario de paz, reconciliación y responsabilidad compartida en la superación de las secuelas de la guerra.

El memorando de entendimiento constituye una base sólida para implementar con eficacia los programas y proyectos futuros, con el objetivo de brindar una mejor atención a los beneficiarios y promover el desarrollo sostenible de la aldea./.

VNA
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