Vietnam intensifica lucha contra pesca ilegal tras recomendaciones de la CE

Hanoi (VNA)- El viceprimer ministro vietnamita Tran Hong Ha presidió hoy la 33.ª sesión del Comité Directivo Nacional para lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), con el fin de evaluar los avances y proponer soluciones urgentes para subsanar las deficiencias señaladas por la Comisión Europea (CE).



Hong Ha asignó al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente la responsabilidad ante el Gobierno y el Primer Ministro sobre los resultados de las tareas contra la IUU y la implementación de las recomendaciones de la CE. Asimismo, instó a elaborar con urgencia el plan de acción y el informe de descargo complementario de Vietnam para ser enviado a la CE antes del 10 de abril de 2026.



Dicho informe debe centrarse en clarificar las recomendaciones, clasificar las deficiencias existentes y definir tareas, responsabilidades, hojas de ruta y plazos de ejecución. Se exige un enfoque honesto y constructivo, evitando explicaciones formales o evasivas; las deficiencias deben ser plenamente identificadas con soluciones de corrección específicas y viables.



Los guardias fronterizos y los puertos pesqueros de la provincia de Quang Ngai intensifican sus esfuerzos para verificar los datos, controlar estrictamente los movimientos de los buques pesqueros y reforzar el control de la trazabilidad. (Foto: VNA)



El subjefe de Gobierno encomendó al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente la finalización del borrador del Decreto sobre sanciones administrativas en el sector pesquero, con un enfoque hacia el aumento de las multas, la inclusión detallada de las infracciones, la clarificación de la responsabilidad de los sujetos implicados y el estudio del uso de datos del sistema de monitoreo de embarcaciones (VMS) como base legal para procesar las violaciones.



Antes del 5 de abril, la cartera debe emitir normativas sobre el control de la trazabilidad de las materias primas importadas y construir un sistema de control integral para toda la cadena: desde la captura, compra y procesamiento hasta la exportación; definiendo claramente la responsabilidad de las empresas en cada etapa.



El viceprimer ministro exigió revisar y perfeccionar el mecanismo de gestión de la flota, estudiando la ampliación de los sujetos obligados a instalar dispositivos VMS para embarcaciones de entre 12 y 15 metros. También urgió establecer regulaciones estrictas sobre la instalación, gestión y operación de los dispositivos VMS, así como el tratamiento de casos de anomalías.



Además, enfatizó la necesidad de añadir normativas para gestionar la compraventa y el cambio de registro de buques pesqueros, delimitando la responsabilidad de los armadores, capitanes, tripulantes y autoridades de gestión; y finalizar los criterios para los puertos pesqueros calificados para recibir embarcaciones, junto con el mecanismo de gestión para buques no aptos para operar.



En cuanto a las localidades, el subjefe de Gobierno solicitó a la provincia de Tay Ninh revisar los casos relacionados con la trazabilidad y sancionar severamente cualquier fraude detectado; y a la provincia de Dak Lak, clarificar las responsabilidades de las organizaciones e individuos implicados en la gestión ineficaz de las infracciones.



Según Phung Duc Tien, viceministro de Agricultura y Medio Ambiente, la delegación de inspección de la CE emitió recomendaciones sobre el perfeccionamiento del marco legal, el fortalecimiento de la gestión de la flota pesquera, el control de la trazabilidad y la mejora de la eficacia en la aplicación de la ley.



Entre estas, la CE sugiere incluir sanciones severas para infracciones graves; intensificar el control de los buques mediante la coordinación intersectorial; vigilar estrictamente el origen de los productos del mar desde el puerto hasta la empresa; y acelerar el procesamiento de las violaciones para garantizar el carácter disuasorio de la ley./.