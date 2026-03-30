Sociedad

Dong Nai ultima expediente para su plan de ser ciudad bajo administración central

Dong Nai acelera la preparación del expediente del proyecto para convertirse en ciudad bajo administración central, garantizando su conclusión a tiempo para ser presentado en el primer período de sesiones de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura.

Se prevé que el eje económico del corredor del río Dong Nai, junto con la Zona de Libre Comercio y el Área Urbana del Aeropuerto, se convierta en un nuevo polo de crecimiento para Dong Nai. (Foto: VNA)
Se prevé que el eje económico del corredor del río Dong Nai, junto con la Zona de Libre Comercio y el Área Urbana del Aeropuerto, se convierta en un nuevo polo de crecimiento para Dong Nai. (Foto: VNA)

Dong Nai, Vietnam (VNA)- Dong Nai acelera la preparación del expediente del proyecto para convertirse en ciudad bajo administración central, garantizando su conclusión a tiempo para ser presentado en el primer período de sesiones de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura.

El Comité Popular de la provincia sureña de Dong Nai ha exigido a los departamentos, sectores y localidades concentrar al máximo sus esfuerzos y completar urgentemente el expediente.

Según las directrices del Presidente del Comité Popular provincial, las unidades deben priorizar recursos, trabajar incluso fuera del horario laboral cuando sea necesario, asignar claramente responsabilidades y evitar retrasos o evasión de tareas.

Los responsables principales deberán rendir cuentas si no cumplen con las tareas o afectan al progreso y la calidad del expediente, señaló.

Previamente, la viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra pidió a Dong Nai coordinarse con los ministerios y sectores para completar los criterios y condiciones, acelerar la elaboración del Proyecto y finalizar el expediente antes del 31 de marzo de 2026.

El Ministerio de Construcción fue encargado de evaluar y considerar el reconocimiento de Dong Nai como área urbana de categoría I; el Ministerio del Interior lidera la finalización, evaluación y presentación del expediente al Gobierno antes del 4 de abril de 2026.

Los ministerios y sectores relacionados deben coordinarse estrechamente para garantizar la calidad y el progreso.

El 28 de marzo, el Consejo Popular de la provincia de Dong Nai aprobó el Proyecto para reconocer a la provincia como área urbana de categoría I y, al mismo tiempo, apoyó la creación de una ciudad directamente dependiente del Gobierno central sobre la base de mantener el área y la población actuales, y establecer 10 barrios a partir de 10 comunas existentes.

Esta política también ha sido aprobada por el Comité Central del Partido Comunista de Vietnam del XIV mandato, encargando al Buró Político dirigir la finalización del expediente para presentarlo a la Asamblea Nacional para su consideración y decisión.

Actualmente, Dong Nai tiene una superficie de más de 12.737 km² y una población cercana a los 4,5 millones de habitantes. En 2025, el Producto Interno Bruto Regional (PIBR) alcanzó aproximadamente 26 mil millones de dólares, contribuyendo alrededor del 5% del PIB nacional./.

VNA
#Dong Nai #ciudad bajo administración central
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