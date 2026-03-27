Vietnam perfecciona el ecosistema editorial en la era digital

Hanoi (VNA)- Según el representante del Departamento de Publicación, Impresión y Distribución de Vietnam, actualmente el país cuenta con 52 editoriales. En 2025, todo el sector produjo más de 51.000 publicaciones, con alrededor de 543 millones de ejemplares y accesos, y unos ingresos totales superiores a 157,69 millones de dólares.



Sin embargo, la industria editorial enfrenta múltiples dificultades y desafíos.



Uno de los aspectos más relevantes es la rápida transformación del mercado del libro, ya que los hábitos de lectura del público están cada vez más vinculados al entorno digital. Esta tendencia exige que las editoriales desarrollen nuevos tipos de publicaciones.



Según datos oficiales, en 2025 se distribuyeron más de 5.200 publicaciones electrónicas, con cerca de 35 millones de accesos. Hasta la fecha, 35 de las 52 editoriales han participado en la edición digital.



No obstante, en comparación con el volumen anual de libros impresos, esta cifra sigue siendo modesta, lo que refleja que la transformación digital del sector editorial aún se encuentra en una fase inicial y requiere un impulso más decidido.



Cabe destacar que, además de la digitalización de contenidos, la transformación digital en el ámbito editorial incluye el desarrollo de plataformas de distribución en línea, sistemas de gestión de derechos de autor, bases de datos de lectores y herramientas de análisis de mercado. Estos elementos constituyen, en su conjunto, un ecosistema editorial moderno.



Dentro de este ecosistema, autores, editoriales, distribuidores, empresas tecnológicas y lectores están interconectados a través de plataformas digitales. La información sobre las preferencias de lectura, las tendencias del mercado o la eficacia de la distribución puede analizarse y actualizarse de manera continua, lo que permite a los actores del sector ajustar sus estrategias de desarrollo de contenidos.



Otro problema destacado del sector editorial es la vulneración de los derechos de autor y la proliferación de libros piratas. A pesar de los esfuerzos de las autoridades para intensificar la inspección y sanción, las publicaciones falsificadas y las impresiones ilegales siguen apareciendo en el mercado bajo formas cada vez más sofisticadas.



Por lo tanto, el perfeccionamiento de los mecanismos de protección de los derechos de autor, así como el fortalecimiento de la supervisión y sanción de las infracciones en el entorno digital, constituye una de las tareas clave del sector editorial.



Asimismo, es necesario seguir mejorando el marco jurídico para adaptarlo al desarrollo tecnológico y a los nuevos modelos de publicación.



La revisión y actualización de las normativas relacionadas con la edición digital, la gestión de contenidos en línea y la distribución digital se plantean como prioridades para crear un entorno legal favorable al desarrollo del sector.



El viceministro de Cultura, Deportes y Turismo, Phan Tam, afirmó que en el futuro la actividad editorial no se limitará a la impresión y distribución de libros, sino que se convertirá en una verdadera industria de contenidos para potenciar el conocimiento.



En este sentido, los libros impresos, electrónicos, audiolibros y plataformas de aprendizaje digital estarán integrados en un ecosistema común.



Para hacer realidad este objetivo, el sector editorial deberá centrarse en varias tareas clave, como mejorar la calidad de los contenidos, invertir en tecnología digital, desarrollar los recursos humanos y fortalecer la cooperación entre los distintos actores de la cadena de valor editorial./.

VNA