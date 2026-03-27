Da Nang moviliza casi 2,7 millones de dólares en ayuda de seis organizaciones internacionales

Da Nang, Vietnam (VNA) - La Unión de Organizaciones de Amistad de Da Nang celebró hoy una ceremonia de firma del memorando de entendimiento con organizaciones no gubernamentales extranjeras, con el fin de mejorar el trabajo de diplomacia popular y la movilización de ayuda en la localidad.

En la ceremonia, el presidente de la Unión, Nguyen Ngoc Binh, dijo que su entidad se especializa en diplomacia popular, actuando como un puente para promover la paz, solidaridad, amistad y cooperación de desarrollo entre el pueblo de Da Nang y amigos internacionales; al mismo tiempo, actúa como punto focal para la movilización y coordinación de la ayuda de organizaciones no gubernamentales extranjeras. Durante el último tiempo, la entidad ha cooperado activamente con muchas organizaciones internacionales, implementando programas y proyectos concretos en ámbitos como el desarrollo sostenible, el apoyo a los medios de vida de las mujeres y grupos vulnerables, la educación, la salud y la asistencia de emergencia. Asimismo, numerosos expertos y voluntarios internacionales han llegado para apoyar a la ciudad en áreas prioritarias.

En la ceremonia de firma (Fuente: VNA)

En esta ocasión, la Unión estableció cooperación con seis organizaciones, entre ellas Habitat for Humanity International y Social Assistance Program for Vietnam (Estados Unidos), Korea Food for the Hungry International y Share Sarangbat (Corea del Sur), Activity International (Países Bajos), y Catalyste+ (Canadá).



El valor total de los compromisos de financiación alcanza aproximadamente 2,79 millones de dólares, destinados a ámbitos como agua potable, saneamiento, vivienda, educación, salud, apoyo a personas con discapacidad, creación de medios de vida, fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante desastres, así como el suministro de expertos y voluntarios internacionales, entre otros.



La firma de estos memorandos de entendimiento no solo contribuye a consolidar y ampliar las relaciones de cooperación internacional de la ciudad, sino que también refleja el espíritu de responsabilidad y solidaridad de las organizaciones no gubernamentales extranjeras hacia la comunidad, orientado al desarrollo sostenible y la garantía del bienestar social en la localidad.



Anteriormente, en la primera fase de firma realizada en octubre de 2025, la Unión cooperó con tres organizaciones no gubernamentales extranjeras, con un valor total de 2,4 millones de dólares. De este modo, tras dos rondas de acuerdos, el monto total de la ayuda comprometida alcanza casi cinco millones de dólares./.