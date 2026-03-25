Da Nang impulsa turismo de experiencias y segmento MICE en 2026

Da Nang, Vietnam (VNA)- La ciudad centrovietnamita de Da Nang anunció el Programa de Estímulo Turístico 2026 bajo el lema "Da Nang - Regreso al Origen" y la iniciativa de promoción "Da Nang - Elevando la experiencia del turismo MICE".



Según Nguyen Thi Hoai An, subdirectora del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Da Nang, en 2026 el turismo global seguirá evolucionando de manera volátil, con una tendencia de los viajeros a pasar de las simples visitas turísticas a la búsqueda de experiencias profundas, emotivas y vinculadas a la identidad local.



Sobre esta base, el programa "Da Nang - Regreso al Origen" se centra en explotar los valores naturales y culturales, ofreciendo 5 itinerarios de experiencia: identidad, serenidad, naturaleza prístina, momentos y sabor. Las actividades se desarrollarán a lo largo de todo el año, vinculadas a eventos culturales, deportivos y turísticos con el fin de prolongar la estancia y aumentar la tasa de visitantes que regresan a la urbe.



Paralelamente, la ciudad sigue identificando al turismo MICE (Reuniones, Incentivos, Conferencias y Exposiciones) como un segmento clave para atraer flujos de visitantes de alta calidad. Desde 2021 hasta la fecha, Da Nang ha recibido a más de 670 delegaciones MICE con casi 234.000 llegadas, consolidando paso a paso su posición en el mapa del turismo de eventos.



En 2026, el programa de promoción MICE se implementará de manera flexible según cada mercado, combinando el impulso de la publicidad digital, el fortalecimiento de las alianzas empresariales y el incentivo al retorno de los visitantes. Una novedad es el premio "MICE - The Rising Wave", destinado a honrar a las agencias de viajes con contribuciones destacadas a la atracción de turistas MICE.



Según el plan, Da Nang se fija como objetivo recibir a unos 19,1 millones de visitantes en 2026, de los cuales 8,7 millones serán turistas extranjeros, con miras a mejorar la calidad de la experiencia y desarrollar una industria sin humo sostenible./.

VNA