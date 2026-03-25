Turismo

Vietnam aborda el desafío de tarifas aéreas durante temporada alta de verano

La industria aérea de Vietnam enfrenta una gran presión debido al fuerte aumento del precio del combustible, que representa entre el 35% y el 40% de los costos operativos, en un contexto de alta demanda de viajes durante las festividades del 30 de abril al 1 de mayo y la temporada de verano.

Aeropuerto de Cat Bi, Hai Phong. (Fuente: VNA)
Aeropuerto de Cat Bi, Hai Phong. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- La industria aérea de Vietnam enfrenta una gran presión debido al fuerte aumento del precio del combustible, que representa entre el 35% y el 40% de los costos operativos, en un contexto de alta demanda de viajes durante las festividades del 30 de abril al 1 de mayo y la temporada de verano.

Esta situación obliga a las aerolíneas a ajustar cuidadosamente el precio de los boletos y las tarifas de transporte para mantener la operación y satisfacer la demanda del mercado.

Según el Ministerio de Construcción, los costos operativos de las aerolíneas han aumentado considerablemente: Vietnam Airlines registra un incremento del 50% al 60%, mientras que Vietjet Air enfrenta un sobrecosto de alrededor de dos mil millones de VND (76,9 millones de dólares) al mes.

El precio del combustible MOPS Jet A-1 se sitúa actualmente en torno a 160,57 USD por barril y podría alcanzar los 170 USD o incluso 200 USD, lo que podría elevar los costos operativos en más del 70%.

No solo el combustible influye en la situación. Los conflictos en Medio Oriente han limitado el uso de varios espacios aéreos como Irán, Iraq, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos e Israel, obligando a las aerolíneas a realizar desvíos que prolongan la duración del vuelo, incrementan el consumo de combustible y elevan los gastos de tripulación, mantenimiento, seguros y tarifas de navegación, poniendo en riesgo la rentabilidad de varias rutas.

Ante esta realidad, las aerolíneas vietnamitas están revisando sus redes de vuelos y ajustando los horarios de operación desde abril de 2026, e incluso suspendiendo temporalmente rutas poco rentables para concentrarse en las rutas estratégicas, garantizando la conectividad y el servicio.

Paralelamente, se implementan medidas de ahorro de combustible y se utilizan reservas existentes para reducir la presión de costos a corto plazo.

La tendencia global apunta al aumento de tarifas o la aplicación de recargos por combustible. Una encuesta de la Autoridad de Aviación Civil de Vietnam indica que más del 60% de las aerolíneas internacionales han ajustado precios mediante dos vías: incremento directo del boleto (5%–20%) o recargo por combustible separado, que puede variar desde cientos de miles hasta millones de VND por boleto. En el transporte de carga, también se aplica el recargo por kg de mercancía.

En Vietnam, las aerolíneas están elaborando planes de recargo por combustible en vuelos internacionales, previstos para entrar en vigor a partir de abril, y algunas ya han anunciado ajustes en varias rutas internacionales.

El viceministro de Construcción, Nguyen Xuan Sang, dijo que la cartera y la Autoridad de Aviación Civil de Vietnam están revisando el marco tarifario, actuando con flexibilidad ante las fluctuaciones del combustible y exigiendo a las aerolíneas garantizar la seguridad, evitar interrupciones en el transporte y mantener precios razonables, especialmente durante los picos de las festividades y el verano.

Asimismo, se solicita a las aerolíneas optimizar costos, mantener la red de vuelos, gestionar proactivamente las reservas de combustible y colaborar con el sector turístico para expandir mercados y aumentar la frecuencia de vuelos hacia áreas con alto potencial.

El desafío de las tarifas aéreas, por lo tanto, requiere una estrecha coordinación entre reguladores y empresas para garantizar tanto la eficiencia operativa como la satisfacción de la demanda de viajes de la población, al mismo tiempo que se impulsa el comercio y el turismo en un contexto de múltiples variables./.

VNA
#Vietnam #temporada alta de verano #tarifas aéreas
Seguir VietnamPlus

Seguridad energética

Noticias relacionadas

La entrada de Sun PhuQuoc Airways al mercado genera una nueva dinámica competitiva en la aviación vietnamita. (Foto: VNA)

Aerolínea Sun PhuQuoc impulsa competencia en Vietnam

La entrada de Sun PhuQuoc Airways (SPA) al mercado genera una nueva dinámica competitiva en la aviación vietnamita, ofreciendo más opciones a los pasajeros e impulsando un modelo innovador de aerolínea vacacional.

Ver más

Los espectadores disfrutan una danza de artistas del Teatro Nacional de Ópera y Ballet de Vietnam. (Fuente: VNA)

Vietnam transforma espacios de ferias y exposiciones en destinos atractivos

En la tendencia hacia una economía creativa, muchos países han pasado de ver las ferias y exposiciones como simples lugares para eventos a posicionarlas como experiencias de valor múltiple. Esto plantea la necesidad de que Vietnam renueve su enfoque para transformar estos espacios en productos turísticos atractivos.

Delta del Mekong orientado al futuro sostenible

Delta del Mekong orientado al futuro sostenible

Como una de las principales regiones turísticas de Vietnam, el Delta del Mekong está orientándose hacia un futuro sostenible, centrado en el turismo verde, la protección del medio ambiente y la preservación del patrimonio cultural. Este giro estratégico busca elevar el nivel de vida de la población y posicionar a la región en el mapa turístico internacional.

Hang Rai, destino natural emblemático en provincia de Khanh Hoa

Hang Rai, destino natural emblemático en provincia de Khanh Hoa

La playa Hang Rai en la comuna de Vinh Hai, provincia vietnamita de Khanh Hoa, es uno de los paisajes naturales únicos del Parque Nacional Nui Chua, reconocido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera Mundial. Esta zona destaca por sus arrecifes de coral fosilizados y sus majestuosas cadenas montañosas costeras.

En el Museo de Historia Natural de Vietnam. (Fuente: VNA)

Museos de naturaleza en Vietnam impulsan turismo educativo y ecológico

Los museos de historia natural y centros de investigación biológica en Vietnam atraen cada vez más a estudiantes, familias y visitantes gracias a la renovación expositiva, el uso de tecnología y actividades interactivas, abriendo nuevas perspectivas para el turismo educativo y ecológico.

En 2025, la ciudad de Hue recibió a más de 6,3 millones de visitantes turísticos. (Fuente: VNA)

Hue impulsa turismo sostenible con comunidad y patrimonio como ejes

Hue, ciudad patrimonial situada a orillas del río Huong Giang y considerada un “museo vivo” de la cultura vietnamita, está ajustando su estrategia de desarrollo al situar a la comunidad en el centro, de modo que los habitantes se conviertan en protagonistas de la preservación, la creatividad y el aprovechamiento de su patrimonio.

La pagoda es un punto de encuentro cultural y espiritual que atrae a visitantes que llegan a An Giang. Foto: VNA

La belleza serena de la pagoda Ta Pa en Vietnam

Ubicada al pie de la montaña Ta Pa en la comuna de Tri Ton, provincia sureña de An Giang, la pagoda Ta Pa es uno de los templos Khmer más representativos de esta región, con la arquitectura característica del budismo Theravada.

Explotan potencial turístico de la costa sur de Hoi An

Explotan potencial turístico de la costa sur de Hoi An

La ciudad central de Da Nang cuenta con casi 200 kilómetros de costa, la más extensa de Vietnam, con paisajes pintorescos y condiciones naturales favorables para el desarrollo turístico y de servicios. Sin embargo, solo alrededor de la mitad de esta costa se utiliza para actividades turísticas, pues se concentran principalmente en el centro de Da Nang y el casco antiguo de Hoi An. Grandes extensiones de costa al sur de Hoi An permanecen prácticamente vírgenes, con un gran potencial para el desarrollo futuro.