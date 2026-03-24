Bahía de Bai Tu Long, reconocida como una “maravilla del Sudeste Asiático”

Quang Ninh, Vietnam (VNA) - La bahía de Bai Tu Long, en la provincia vietnamita de Quang Ninh, ha sido incluida por la revista de viajes estadounidense Condé Nast Traveler en la lista de las siete principales maravillas del Sudeste Asiático, donde ocupa el tercer puesto.

El ranking destaca destinos que ofrecen experiencias singulares a viajeros de todo el mundo y refleja el creciente atractivo de la región, consolidada como uno de los principales polos turísticos globales gracias a la combinación de playas tropicales vírgenes, paisajes naturales, patrimonio histórico y diversidad cultural.

Según la publicación, el Sudeste Asiático cuenta además con numerosos destinos menos explorados que permiten experiencias más auténticas, más allá de los circuitos turísticos tradicionales.

En este contexto, Vietnam aparece representado con la bahía de Bai Tu Long, valorada por conservar un entorno natural prácticamente intacto y una atmósfera tranquila, alejada del turismo masivo.

El enclave es reconocido por su sistema de islas y cuevas, así como por sus playas vírgenes y su paisaje natural bien preservado. El Parque Nacional de Bai Tu Long, integrado en el área de la bahía, fue reconocido en 2017 como Patrimonio de la Biodiversidad de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

El destino ofrece condiciones favorables para el desarrollo del turismo durante todo el año, con actividades como recorridos paisajísticos, baño de mar, kayak, pesca recreativa y ecoturismo.

A diferencia de la bahía de Ha Long, Bai Tu Long destaca por contar con islas habitadas, lo que permite a los visitantes acercarse a la vida cotidiana de las comunidades locales. Algunas de estas islas conservan playas naturales y ecosistemas de arrecifes de coral, con potencial para el desarrollo de áreas protegidas y parques ecológicos orientados al turismo sostenible.

El 19 de julio de 2024, el Comité Popular de la provincia de Quang Ninh aprobó la Decisión n.º 2119/QD-UBND, mediante la cual se oficializaron los itinerarios turísticos en las bahías de Ha Long y Bai Tu Long. En el caso de esta última, se establecieron 10 rutas turísticas, ampliadas y puestas en funcionamiento a finales de marzo de 2025.

Las rutas parten del puerto de Ao Tien y conectan distintos puntos de interés como la isla Tay Hoi, la cueva Phat Co, la isla Minh Chau, aldeas pesqueras tradicionales y zonas de cultivo de perlas.

Los itinerarios incluyen actividades como navegación, exploración de cuevas, visitas a comunidades locales, kayak y estancias en playas vírgenes, además de recorridos por granjas de perlas donde se producen ejemplares de alta calidad reconocidos internacionalmente.

Con una ubicación estratégica cercana a la bahía de Ha Long y al paso fronterizo de Mong Cai, así como con una red de transporte por tierra, mar y aire en desarrollo, Bai Tu Long se perfila como un destino con alto potencial turístico. En la zona se están consolidando además complejos hoteleros y resorts de alta gama, lo que impulsa la creación de una oferta turística integrada en la región./.