Sociedad

Impulsan la pronta creación de Centro de Estudios de Vietnam en universidad tailandesa

La Universidad de Khon Kaen avanza en la creación de un Centro de Estudios de Vietnam para promover el idioma, la cultura y la cooperación educativa entre ambos países.

Dinh Hoang Linh (en el centro), cónsul general de Vietnam en Khon Kaen, entrega un obsequio conmemorativo a Orathai Piayura, decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Khon Kaen. (Foto: VNA)
Dinh Hoang Linh (en el centro), cónsul general de Vietnam en Khon Kaen, entrega un obsequio conmemorativo a Orathai Piayura, decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Khon Kaen. (Foto: VNA)

Bangkok (VNA) – El cónsul general de Vietnam en Khon Kaen (Tailandia), Dinh Hoang Linh, sostuvo recientemente una reunión de trabajo con Orathai Piayura, decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Khon Kaen (KKU), para abordar la creación de un Centro de Estudios de Vietnam en esta institución.

La iniciativa, propuesta por el Consulado General de Vietnam como una actividad clave de cooperación para 2026, tiene como objetivo establecer una plataforma que promueva los intercambios culturales y la cooperación educativa, fortaleciendo así la amistad entre Vietnam y Tailandia. Los dirigentes de la KKU acogieron favorablemente la propuesta y encargaron a la facultad la elaboración de un plan de implementación durante este año.

En la reunión, Hoang Linh señaló que la Universidad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Vietnam en Hanoi (VNU-Hanoi), junto con la Editorial de Educación de Vietnam, respaldan la iniciativa y están dispuestas a colaborar en la creación del centro, con el objetivo de promover el idioma vietnamita y los valores culturales del país en la región y el mundo.

A largo plazo, el cónsul general propuso desarrollar un ecosistema integral para la lengua y la cultura vietnamitas, que incluya una biblioteca en vietnamita y un sitio web especializado sobre la cultura del país. Indicó que el consulado general está dispuesto a apoyar con contenidos, datos e imágenes, mientras que la KKU proporcionaría las instalaciones y la infraestructura técnica necesarias.

Por su parte, Piayura expresó su firme apoyo a la creación de un espacio cultural vietnamita simbólico que incluya la bandera nacional, imágenes de Ho Chi Minh, tambores de bronce y otros elementos culturales representativos, con el fin de reforzar la visibilidad e identidad del centro.

Asimismo, manifestó su confianza en que el consulado general continúe movilizando a socios nacionales para suministrar libros, documentos y publicaciones culturales en vietnamita, contribuyendo a establecer un espacio de aprendizaje y lectura sobre Vietnam.

Ambas partes coincidieron en que el centro no solo debe servir como un núcleo para la enseñanza del idioma vietnamita, sino también como un lugar para el intercambio cultural, la investigación académica y la conexión comunitaria. Entre las actividades previstas figuran la enseñanza del idioma, la investigación sobre Vietnam, los intercambios de docentes y estudiantes, programas de desarrollo de recursos humanos y eventos culturales con la participación de la comunidad vietnamita local.

También subrayaron la importancia de la comunicación y la difusión para fomentar una amplia participación de los vietnamitas residentes en la región, contribuyendo a promover aún más el idioma y la cultura vietnamitas.

Ambas partes reafirmaron su determinación de inaugurar el centro en agosto de este año, con motivo del 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países./.

VNA
#Centro de Estudios de Vietnam #Universidad de Khon Kaen #Tailandia
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