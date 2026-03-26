Sociedad

Premier destaca papel clave de jóvenes en futuro de Vietnam

La Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh (UJCHCM) necesita lanzar más movimientos de emulación prácticos, eficaces y profundamente humanitarios, y elaborar programas, planes y soluciones específicas para crear las condiciones para que los miembros brinden aportes activos a todos los ámbitos.

El primer ministro Pham Minh Chinh entrega flores para felicitar a los jóvenes vietnamitas destacados. (Fuente: VNA)
El primer ministro Pham Minh Chinh entrega flores para felicitar a los jóvenes vietnamitas destacados. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) La Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh (UJCHCM) necesita lanzar más movimientos de emulación prácticos, eficaces y profundamente humanitarios, y elaborar programas, planes y soluciones específicas para crear las condiciones para que los miembros brinden aportes activos a todos los ámbitos.

Así lo reiteró hoy el primer ministro Pham Minh Chinh, durante un encuentro con jóvenes vietnamitas destacados y prometedores y 100 funcionarios juveniles ejemplares que recibieron el Premio Ly Tu Trong 2026, así como con representantes de la Unión Juvenil del Gobierno.

El premier reconoció y evaluó altamente los continuos esfuerzos del Comité Central de la UJCHCM para concretar y aplicar eficazmente las directrices del Partido y las políticas y leyes del Estado en materia de desarrollo juvenil; en el descubrimiento y la formación de jóvenes talentos; y en la creación de un equipo de funcionarios de la Unión en aras de cumplir con los requisitos de las tareas.

El dirigente hizo hincapié en que las generaciones actuales de jóvenes vietnamitas se enorgullecen de continuar con las gloriosas tradiciones de sus antepasados a lo largo de los 95 años de historia del crecimiento y desarrollo de la juventud nacional.

El año 2026 es particularmente importante, pues marca el primer año de implementación de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y del Plan de Desarrollo Socioeconómico 2026-2030, el comienzo de una nueva era de progreso para encaminar hacia las dos metas estratégicas del centenario, comentó.

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El primer ministro Pham Minh Chinh habla en el evento. (Fuente: VNA)



La situación global sigue siendo compleja e impredecible, en particular la competencia estratégica entre las grandes potencias y a los intensos conflictos militares en varios puntos críticos, señaló.

Ante esta situación, el jefe del Gobierno dijo que la juventud vietnamita debe mantener una firme determinación política, permanecer absolutamente leal a los ideales del Partido e innovar en su pensamiento y sus acciones.

Subrayó que el secretario general del PCV, To Lam, afirmó que el Partidoy el Estado siempre han depositado una profunda confianza en la juventud, colocándola en el centro de muchos de los principales asuntos nacionales; considerándola como el factor clave para moldear y desarrollar el futuro del país y evaluando el crecimiento de la juventud como el éxito de la fuerza política, la victoria de la causa revolucionaria y la perdurable existencia del pueblo.

Con ese espíritu, se espera que los jóvenes vietnamitas se esfuercen continuamente por alcanzar sus aspiraciones, sueños, ambiciones e ideales, y pongan en práctica las enseñanzas del querido Presidente Ho Chi Minh, entre otros aspectos.

En el futuro, para seguir fomentando el espíritu de dedicación y voluntariado de los jóvenes en la causa de la construcción y defensa de la Patria, Minh Chinh propuso que deben ser pioneros en el pensamiento innovador y la acción creativa y en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital, y la transición verde.

Además, enfatizó en la importancia de estar a la vanguardia de la nacionalización de la civilización humana en Vietnam y de la internacionalización de la cultura avanzada, imbuida de la identidad nacional, para el mundo y al servicio de la Patria y el pueblo, al garantizar el bienestar social para que nadie se quede atrás.

Asimismo, exhortó a ser pioneros en el intercambio, asuntos exteriores e integración internacional, así como apoyarse mutuamente en el estudio, la investigación y el trabajo y contribuir al fortalecimiento de la gran unidad nacional.

El primer ministro expresó su confianza en que la juventud promoverá el espíritu de patriotismo y solidaridad, será siempre la fuerza de vanguardia junto con el país para hacer realidad la aspiración de construir un Vietnam pacífico, independiente, democrático, próspero, civilizado y feliz, avanzando constantemente hacia el socialismo./.

VNA
#primer ministro #Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh #el Premio Ly Tu Trong
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