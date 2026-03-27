Sociedad

La Hora del Planeta: Del apagón simbólico al hábito permanente de ahorro energético

El evento prinicipal de apagado de luces de la campaña de la Hora del Planeta 2026 se llevará a cabo en Vietnam de las 20:30 a las 21:30 horas de este sábado 28 de marzo.

Ceremonia de lanzamiento del Movimiento Nacional para el Uso Eficiente y Ahorrativo de la Energía y Respuesta a la Campaña de la Hora del Planeta 2026. Foto: VNA
Ceremonia de lanzamiento del Movimiento Nacional para el Uso Eficiente y Ahorrativo de la Energía y Respuesta a la Campaña de la Hora del Planeta 2026. Foto: VNA

Hanoi (VNA) – El evento prinicipal de apagado de luces de la campaña de la Hora del Planeta 2026 se llevará a cabo en Vietnam de las 20:30 a las 21:30 horas de este sábado 28 de marzo.

Bajo la orientación del Ministerio de Industria y Comercio, el objetivo de este año es trascender la interrupción simbólica de sesenta minutos para avanzar hacia la formación de hábitos de ahorro de energía regulares y permanentes en toda la sociedad.

Esta visión se enmarca en la necesidad de garantizar la seguridad energética nacional ante las fluctuaciones de los precios globales de los combustibles y las tensiones geopolíticas, especialmente en Oriente Medio, que han provocado que el coste del carbón se incremente en casi 1,5 veces y eleve significativamente los gastos de producción eléctrica.

Ante este escenario, el uso ahorrativo y eficiente de la energía se ha transformado en una solución estratégica fundamental para la estabilidad macroeconómica y el desarrollo sostenible del país.

La edición de la Hora del Planeta de este año se vincula estrechamente con la implementación de la Directiva número 09 y la Conclusión número 14-KL/TW del Buró Político, emitida el 20 de marzo de 2026, las cuales enfatizan la urgencia de asegurar el suministro y estabilizar los precios de los combustibles.

Bajo el lema “Creatividad Verde – Futuro Verde”, la campaña busca elevar la conciencia de organismos, empresas y comunidades para reducir la presión sobre el sistema eléctrico y disminuir la dependencia de fuentes de energía importadas.

Según el viceministro de Industria y Comercio, Nguyen Hoang Long, el uso eficiente de la energía es un motor para la innovación tecnológica que optimiza costes y refuerza la competitividad de la economía vietnamita. Actualmente, esta cartera implementa programas de apoyo para que las industrias mejoren sus procesos de producción y promuevan el uso de combustibles limpios y biocombustibles con el fin de diversificar las fuentes de suministro.

El ahorro sistemático no solo reduce los gastos de vida de los hogares, sino que disminuye significativamente los costes de generación de todo el sistema eléctrico nacional, permitiendo una gestión más resiliente de los recursos disponibles.

Estas acciones demuestran que el ahorro energético es fundamental para aliviar el sistema de suministro en momentos de alta demanda proyectada para 2026.

Al consolidar estas prácticas como una conducta cotidiana en hogares, oficinas y centros de producción, Vietnam busca fortalecer su capacidad de respuesta ante las incertidumbres del mercado energético internacional./.

VNA
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