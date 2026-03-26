China, Laos y Vietnam ponen en marcha mecanismo de cooperación para aplicación de la ley

Hanoi (VNA) – El Mecanismo de cooperación para la aplicación de la ley en la región del Triángulo Verde y las zonas fronterizas adyacentes China-Laos-Vietnam se activó hoy oficialmente.

El evento tuvo lugar en la comuna de Jiang Cheng, ciudad de Pu´er, provincia china de Yunnan, con la participación del Destacamento de gestión fronteriza de Pu´er y la Estación fronteriza de Meng Kang (China); el Comando de la guardia fronteriza de la provincia de Dien Bien (Vietnam) y la Policía de la provincia de Phongsaly (Laos).



La iniciativa surge en un contexto donde las áreas fronterizas de los tres países comparten una geografía continua y estrechos vínculos entre sus habitantes. Sin embargo, las actividades delictivas transfronterizas, como el contrabando, la inmigración ilegal y el tráfico de drogas, presentan elementos de alta complejidad. El establecimiento de este mecanismo busca materializar la Iniciativa de Seguridad Global, elevar la eficiencia de la gestión estatal de las fronteras, garantizar el orden social y promover el flujo comercial a través de los pasos fronterizos y rutas locales.



De acuerdo con los términos del acuerdo, el mecanismo de cooperación se fundamenta en los principios de igualdad soberana, respeto a la jurisdicción mutua y apoyo recíproco efectivo. Las partes acordaron implementar una agenda de cooperación integral que incluye: el establecimiento de un mecanismo de conversaciones periódicas cada dos años de forma rotativa; el fortalecimiento de la gestión conjunta en áreas críticas; y la implementación oportuna de medidas de seguridad durante festividades nacionales y eventos políticos de importancia para cada país.



Especialmente, el mecanismo impulsará la coordinación en la lucha contra el crimen transfronterizo. Las autoridades se centrarán en el intercambio de información, la verificación de pistas y la investigación conjunta de delitos como el tráfico de armas, explosivos, drogas, trata de personas y trabajo ilegal. En casos necesarios, las partes podrán lanzar operaciones simultáneas para desarticular bandas criminales que operan en los tres territorios. Paralelamente, se intensificarán las patrullas conjuntas, la difusión de leyes en modalidades “bilingües y bilaterales” y la capacitación profesional de los efectivos.



Durante la ceremonia de lanzamiento, los representantes de las tres naciones destacaron que este mecanismo marca una nueva etapa en la relación entre sus fuerzas funcionales, contribuyendo a la construcción de una frontera de paz, amistad, cooperación y desarrollo sostenible./.