Sociedad

Inician juicio contra exviceministro de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam

El Tribunal Popular de Hanoi inicia el juicio contra 23 acusados por sobornos, violación de normas de licitación y daños al Estado por más de 9,65 millones de USD.

El exviceministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Hoang Van Thang (Fuente: VNA)
El exviceministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Hoang Van Thang (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El Tribunal Popular de Hanoi inició hoy el juicio de primera instancia contra el exviceministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Hoang Van Thang, y otros 22 acusados, procesados por la Fiscalía Popular Suprema por los delitos de soborno, cobro de sobornos, violación de las normas de licitación con graves consecuencias y violación de las normas contables con graves consecuencias.

De los 23 acusados, 3 fueron puestos en libertad bajo fianza y 19 permanecieron detenidos. El acusado Nguyen Hai Thanh, nacido en 1964, exsubdirector del Departamento de Gestión de Proyectos de Construcción del Ministerio deAgricultura y Desarrollo Rural se encuentra prófugo y es buscado por la policía.

El Tribunal Popular de Hanoi emitió una notificación solicitando al acusado Nguyen Hai Thanh que se entregara y compareciera en el juicio para ejercer su derecho a la legítima defensa, conforme a lo dispuesto por la ley.

Si el acusado se ausenta sin causa justificada, se considerará que ha renunciado a su derecho a la legítima defensa y será juzgado en rebeldía.

En la sesión de apertura, el acusado Le Quang The, nacido en 1954, expresidente del Consejo de Administración de la Corporación de Riego No. 4, solicitó ser juzgado en rebeldía por motivos de salud. Tras consultar con el representante de la Fiscalía y los abogados defensores, el Tribunal aceptó la solicitud de Le Quang The y decidió proceder con el juicio en rebeldía para ambos acusados.

Según la conclusión de la investigación, Nguyen Van Dan, director de la empresa Hoang Dan, acordó pagar dinero a varios líderes y funcionarios para asegurar que la empresa Hoang Dan y sus consorcios ganaran 5 contratos en 4 proyectos, causando un daño económico al Estado de más de 9,65 millones de USD. La cantidad de dinero destinada al soborno superó los 1,5 millones de USD.

La investigación determinó que el acusado Hoang Van Thang recibió un soborno de 200 mil USD.

Durante el proceso de investigación, los acusados han cooperado plenamente, confesando sus delitos y devolviendo voluntariamente todo el dinero obtenido ilegalmente para reparar los daños causados.

Se prevé que el juicio dure 10 días./.

VNA
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