Sociedad

Provincia vietnamita de Gia Lai impulsa cooperación con tres localidades camboyanas para 2026-2030

La provincia vietnamita de Gia Lai firmó un acuerdo con Preah Vihear, Ratanakiri y Stung Treng para fortalecer la cooperación en comercio, inversión, agricultura y cultura durante 2026-2030.

En la firma (Fuente: VNA)
En la firma (Fuente: VNA)

Gia Lai, Vietnam (VNA) – La provincia centrovietnamita de Gia Lai firmó recientemente un acuerdo de cooperación con las localidades camboyanas de Preah Vihear, Ratanakiri y Stung Treng, impulsando una colaboración más amplia y sustantiva en diversos ámbitos para el período 2026-2030.

Según el Comité Popular provincial, la cooperación entre la provincia y sus socios camboyanos durante el período 2021-2025 se implementó eficazmente, manteniéndose los intercambios regulares de delegaciones y fortaleciéndose la coordinación en materia de seguridad fronteriza.

Se promovieron aún más el comercio transfronterizo, la inversión y los intercambios entre personas, generando resultados positivos. Los proyectos de inversión de empresas de Gia Lai en el Noreste de Camboya han aportado beneficios socioeconómicos concretos y creado oportunidades de empleo para las comunidades locales.

Actualmente, Gia Lai cuenta con 15 empresas que gestionan 19 proyectos de inversión en Camboya, con un capital registrado total superior a 913 millones de USD, incluyendo 14 proyectos en las tres mencionadas provincias camboyanas.

Los proyectos se centran principalmente en la agricultura y la silvicultura, abarcando la ganadería y el cultivo, procesamiento y exportación de productos como caucho, aceite de palma, plátanos, mangos, piñas, pomelos y durián. Varias iniciativas a gran escala han operado con éxito y han recibido el reconocimiento positivo de las autoridades camboyanas.

De cara al período 2026-2030, el presidente del Comité Popular provincial, Pham Anh Tuan, hizo un llamamiento a fortalecer la confianza política y a mantener los intercambios de delegaciones en todos los niveles, junto con una mayor concienciación pública sobre la amistad entre Vietnam y Camboya, especialmente entre las generaciones más jóvenes.

Asimismo, instó a ambas partes a intensificar la cooperación económica, comercial y de inversión, fortalecer los vínculos empresariales, promover el comercio fronterizo y optimizar las operaciones en el paso fronterizo internacional de Le Thanh-Oyadav.

Entre las prioridades se incluyen el desarrollo de cadenas de valor integradas de producción, procesamiento y distribución, la expansión de los mercados de exportación y la implementación de programas de cooperación de manera enfocada y orientada a resultados, al tiempo que se mejora la coordinación para resolver con prontitud los desafíos que enfrentan las empresas y las autoridades locales.

Durante el evento, el secretario del Comité partidista provincial, Thai Dai Ngoc, afirmó que la firma del acuerdo no solo representa una revisión de los logros de la cooperación pasada, sino también una oportunidad para definir las directrices clave para una colaboración más profunda y eficaz en el futuro, especialmente de cara al 60.º aniversario de las relaciones diplomáticas entre Vietnam y Camboya en 2027.

Solicitó a los organismos pertinentes traducir rápidamente los compromisos firmados en planes de acción anuales con responsabilidades, plazos y puntos focales claramente definidos.

El alto funcionario pidió fortalecer la promoción del comercio y la inversión a través del paso fronterizo de Le Thanh-Oyadav, junto con el desarrollo logístico; el fortalecimiento de la coordinación en la gestión fronteriza y la prevención del delito para mantener la seguridad y el orden social; la ampliación de la cooperación en agricultura, sanidad, educación y formación de recursos humanos; y el fomento de los intercambios culturales./.

VNA
#Gia Lai #Camboya #Acuerdo económico fronterizo #Comercio transfronterizo
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Ver más

Algunos indicadores específicos para el desarrollo de Hanoi

Algunos indicadores específicos para el desarrollo de Hanoi

El 17 de marzo de 2026, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, firmó la Resolución No. 02-NQ/TW del Buró Político sobre la "Construcción y desarrollo de Hanoi en la nueva era", que establece metas específicas para el período 2026-2030.

Resolución 57: Impulsa la producción a gran escala de cultivos clave

Resolución 57: Impulsa la producción a gran escala de cultivos clave

La Resolución 57 impulsa la transformación del sector agrícola hacia un modelo verde y circular, vinculado a cadenas de valor y a la relación entre producción y consumo, mediante la creación de zonas de producción concentrada a gran escala, especializadas en cultivos locales clave.

Operación del sistema de suministro de gasolina y petróleo en PV Oil Nha Be (Ciudad Ho Chi Minh). Foto: VNA

Vietnam asigna cientos de millones de dólares para estabilizar mercado de combustibles

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, emitió hoy la Decisión 483/QD-TTg, mientras el gobierno promulgó la Resolución 69/NQ-CP, mediante las cuales se autoriza la asignación de 8.000 mil millones de dongs vietnamita (aproximadamente 304 millones de dólares) del presupuesto estatal de 2026 para el Fondo de estabilización de precios de la gasolina y el petróleo.

10 rostros jóvenes destacados de Vietnam en 2025

10 rostros jóvenes destacados de Vietnam en 2025

Jóvenes vietnamitas destacados fueron reconocidos por sus contribuciones en ámbitos clave como la educación, la investigación científica, la cultura y el arte, así como en los negocios, el emprendimiento y la defensa nacional, entre otros sectores.

Nguyen Canh Binh, presidente de Alpha Books, comparte sus puntos de vista en el Foro de Publicaciones Digitales 2025 (DPS 2025) con el tema "El futuro de la industria editorial en la era digital" (Foto: VNA).

Vietnam perfecciona el ecosistema editorial en la era digital

Según el representante del Departamento de Publicación, Impresión y Distribución de Vietnam, actualmente el país cuenta con 52 editoriales. En 2025, todo el sector produjo más de 51.000 publicaciones, con alrededor de 543 millones de ejemplares y accesos, y unos ingresos totales superiores a 157,69 millones de dólares.