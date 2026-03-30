Provincia vietnamita de Gia Lai impulsa cooperación con tres localidades camboyanas para 2026-2030

Gia Lai, Vietnam (VNA) – La provincia centrovietnamita de Gia Lai firmó recientemente un acuerdo de cooperación con las localidades camboyanas de Preah Vihear, Ratanakiri y Stung Treng, impulsando una colaboración más amplia y sustantiva en diversos ámbitos para el período 2026-2030.

Según el Comité Popular provincial, la cooperación entre la provincia y sus socios camboyanos durante el período 2021-2025 se implementó eficazmente, manteniéndose los intercambios regulares de delegaciones y fortaleciéndose la coordinación en materia de seguridad fronteriza.

Se promovieron aún más el comercio transfronterizo, la inversión y los intercambios entre personas, generando resultados positivos. Los proyectos de inversión de empresas de Gia Lai en el Noreste de Camboya han aportado beneficios socioeconómicos concretos y creado oportunidades de empleo para las comunidades locales.

Actualmente, Gia Lai cuenta con 15 empresas que gestionan 19 proyectos de inversión en Camboya, con un capital registrado total superior a 913 millones de USD, incluyendo 14 proyectos en las tres mencionadas provincias camboyanas.

Los proyectos se centran principalmente en la agricultura y la silvicultura, abarcando la ganadería y el cultivo, procesamiento y exportación de productos como caucho, aceite de palma, plátanos, mangos, piñas, pomelos y durián. Varias iniciativas a gran escala han operado con éxito y han recibido el reconocimiento positivo de las autoridades camboyanas.

De cara al período 2026-2030, el presidente del Comité Popular provincial, Pham Anh Tuan, hizo un llamamiento a fortalecer la confianza política y a mantener los intercambios de delegaciones en todos los niveles, junto con una mayor concienciación pública sobre la amistad entre Vietnam y Camboya, especialmente entre las generaciones más jóvenes.

Asimismo, instó a ambas partes a intensificar la cooperación económica, comercial y de inversión, fortalecer los vínculos empresariales, promover el comercio fronterizo y optimizar las operaciones en el paso fronterizo internacional de Le Thanh-Oyadav.

Entre las prioridades se incluyen el desarrollo de cadenas de valor integradas de producción, procesamiento y distribución, la expansión de los mercados de exportación y la implementación de programas de cooperación de manera enfocada y orientada a resultados, al tiempo que se mejora la coordinación para resolver con prontitud los desafíos que enfrentan las empresas y las autoridades locales.

Durante el evento, el secretario del Comité partidista provincial, Thai Dai Ngoc, afirmó que la firma del acuerdo no solo representa una revisión de los logros de la cooperación pasada, sino también una oportunidad para definir las directrices clave para una colaboración más profunda y eficaz en el futuro, especialmente de cara al 60.º aniversario de las relaciones diplomáticas entre Vietnam y Camboya en 2027.

Solicitó a los organismos pertinentes traducir rápidamente los compromisos firmados en planes de acción anuales con responsabilidades, plazos y puntos focales claramente definidos.

El alto funcionario pidió fortalecer la promoción del comercio y la inversión a través del paso fronterizo de Le Thanh-Oyadav, junto con el desarrollo logístico; el fortalecimiento de la coordinación en la gestión fronteriza y la prevención del delito para mantener la seguridad y el orden social; la ampliación de la cooperación en agricultura, sanidad, educación y formación de recursos humanos; y el fomento de los intercambios culturales./.