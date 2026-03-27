Vietnam exige una gestión estricta y medidas drásticas contra la pesca ilegal

Hanoi (VNA) – El viceprimer ministro de Vietnam, Tran Hong Ha, presidió hoy una reunión con 22 provincias costeras y la provincia de Tay Ninh para abordar las deficiencias señaladas por la Comisión Europea (CE) en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).



Tras la inspección realizada por la CE del 10 al 19 de este mes, el subjefe del gobierno exigió la resolución inmediata de 11 problemas críticos divididos en cuatro grupos de recomendaciones, con el objetivo de promover el retiro de la “tarjeta amarilla” impuesta al sector pesquero vietnamita.



Durante el encuentro, el viceministro de Agricultura y Medio Ambiente Phung Duc Tien informó sobre los cuatro pilares de mejora exigidos por la CE: el perfeccionamiento del marco legal, la gestión y supervisión de la flota (MCS), la trazabilidad de los productos capturados e importados, y la aplicación rigurosa de la ley.



La delegación europea recomendó sanciones más severas, como la revocación de licencias y la confiscación de embarcaciones por infracciones graves, así como un control estricto de los productos que ingresan en contenedores para garantizar que no provengan de actividades ilegales, precisó.



El teniente general Le Quang Dao propone unificar en una sola instancia la autoridad para sancionar las desconexiones del Sistema de Monitoreo de Embarcaciones. (Foto: VNA)



El Ministerio de Defensa, representado por el teniente general Le Quang Dao, propuso unificar en una sola instancia la autoridad para sancionar las desconexiones del Sistema de Monitoreo de Embarcaciones (VMS), evitando la duplicidad de funciones entre las fuerzas de seguridad.



Asimismo, se sugirió extender la obligatoriedad del equipo VMS a barcos de entre 12 y 15 metros de eslora, un grupo identificado como de alto riesgo de incursión en aguas extranjeras.



Las autoridades enfatizaron que cualquier cruce de frontera detectado por el VMS debe ser procesado inmediatamente como una infracción, sin esperar a que el barco sea capturado por terceros países.



En sus conclusiones, Hong Ha instruyó a los ministerios y localidades a actuar con la máxima responsabilidad para cerrar las brechas operativas.



Ordenó la creación de grupos de trabajo intersectoriales tanto a nivel central como provincial para supervisar el cumplimiento de las normativas hasta finales de 2026.



Además, exigió que las bases de datos pesqueras como VN Fishbase y eCDT estén integradas y actualizadas en tiempo real, calificando la falta de actualización de datos como una infracción punible.



El subjefe del gobierno instó a fortalecer la trazabilidad desde los puertos hasta las empresas exportadoras y a aplicar sanciones penales en casos de reincidencia o fraude en la identificación de las naves.



Los organismos pertinentes deben elaborar planes con compromisos de progreso específicos para esforzarse por eliminar pronto la advertencia de “tarjeta amarilla” de la CE, pidió./.