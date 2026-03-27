China y Vietnam intensifican cooperación militar

Beijing (VNA)- Los ejércitos de China y Vietnam siguen aportando energía positiva y estabilidad a la paz y la prosperidad regionales, afirmó Jiang Bin, portavoz del Ministerio de Defensa Nacional del país esteasiático y subdirector general de su Oficina de Información.



En una rueda de prensa habitual del Ministerio de Defensa Nacional de China, celebrada la víspera en Beijing, el oficial informó que a mediados de marzo, ambos países organizaron con éxito la primera reunión a nivel ministerial del mecanismo de diálogo estratégico "3+3" sobre diplomacia, defensa y seguridad pública. Posteriormente, los ejércitos de ambas naciones también llevaron a cabo la décima edición del Intercambio Amistoso de Defensa Fronteriza.



Jiang Bin destacó que el mecanismo "3+3" es una plataforma de intercambio estratégico fundamental y pionera en las relaciones bilaterales, mientras que el intercambio de amistad fronteriza representa un modelo de cooperación distintivo. Ambos eventos reflejan plenamente el alto nivel y el carácter único de los vínculos entre los dos países y sus respectivas fuerzas armadas.



Subrayó que los nexos de amistad entre ambas naciones poseen una base profunda, caracterizada por ser "camaradas y hermanos". China y Vietnam son vecinos socialistas que construyen conjuntamente una "comunidad de futuro compartido con importancia estratégica". En los últimos años, el intercambio y la cooperación en materia de defensa se han expandido constantemente, logrando resultados significativos en encuentros de alto nivel, entrenamientos conjuntos y coordinación fronteriza.



Jiang Bin enfatizó que, ante la compleja e inestable situación internacional, junto con los desafíos de seguridad externa cada vez más complicados, bajo la dirección estratégica de los máximos líderes de ambos Partidos y países, los ejércitos de China y Vietnam mantendrán una comunicación estratégica estrecha.



Asimismo, fortalecerán la confianza militar mutua y consolidarán la cooperación práctica en áreas como la construcción político-militar, la seguridad marítima y la cooperación multilateral, con el fin de salvaguardar los intereses de seguridad y desarrollo de ambos países, aportando energía positiva y estabilidad para la paz y la prosperidad en la región, remarcó./.

VNA