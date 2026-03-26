Vietnam se compromete a colaborar para desarrollar cadenas de suministro resilientes y ecológicas, destaca líder partidista

Hanoi (VNA) Vietnam está dispuesto a colaborar con las empresas para impulsar cadenas de suministro más ecológicas, eficientes, sostenibles y resilientes, y continuará siendo un socio confiable, un miembro responsable y un destino atractivo dentro de las redes económicas regionales y globales, afirmó el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam.



Al recibir hoy en Hanoi a líderes de más de 40 corporaciones internacionales del Consejo Empresarial de Asia, el dirigente partidista agradeció su compromiso constante y sus aportes concretos al desarrollo socioeconómico de Vietnam.



También valoró la iniciativa del Consejo de organizar el Foro de Primavera 2026 sobre Asia y el futuro de las cadenas de suministro globales en Hanoi, destacando que tiene lugar en un contexto de profunda reconfiguración y transformación de estas cadenas a nivel mundial.



Señaló que la transformación digital y la inteligencia artificial están emergiendo como nuevos pilares de la producción y el comercio, mientras que las empresas desempeñan un papel clave en la configuración de nuevas cadenas de valor, impulsando los flujos de comercio, inversión, tecnología y datos, y promoviendo una conectividad económica más eficiente, sostenible, inclusiva y resiliente frente a los desafíos globales.



Al destacar la economía de mercado de orientación socialista de Vietnam bajo el liderazgo del Partido Comunista de Vietnam y la gestión del Estado, el líder informó sobre los logros del país y sus principales orientaciones para construir un entorno estable, transparente y adaptable.

En el evento. (Fuente: VNA)





Explicó que estas buscan posicionar a Vietnam como un destino estratégico para la inversión global y un centro de desarrollo científico-tecnológico, innovación y transformación digital.



Subrayó que el XIV Congreso Nacional del Partido ha definido una visión de largo plazo basada en un nuevo modelo de desarrollo sustentado en pilares estratégicos como el perfeccionamiento de un marco institucional moderno, transparente y predecible; el desarrollo de infraestructura sincronizada y moderna; la formación de recursos humanos de alta calidad; el impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación como motores de crecimiento; el dominio de tecnologías avanzadas; y la promoción de un desarrollo verde y sostenible con una economía inclusiva.



En este proceso, Vietnam identifica al sector privado como principal motor de crecimiento, mientras que el sector de inversión extranjera es considerado una parte integral de la economía nacional, con igualdad de trato y estímulos para un desarrollo sostenible y a largo plazo, en un entorno de cooperación y competencia leal, afirmó.



El dirigente valoró las propuestas constructivas de los líderes empresariales, destacando su conocimiento del mercado vietnamita, y reiteró que el país seguirá fomentando alianzas entre empresas nacionales e inversores extranjeros. Asimismo, indicó que se continuará instruyendo a los órganos legislativos, ejecutivos y judiciales, junto con las instituciones del sistema político, para crear las mejores condiciones posibles para el desarrollo empresarial, fortalecer la cooperación internacional y avanzar en las cadenas de valor globales.



Por su parte, Arif P. Rachmat, presidente del Consejo Empresarial Asiático, expresó su admiración por los recientes logros socioeconómicos de Vietnam, felicitó los resultados del XIV Congreso Nacional del Partido y manifestó su confianza en el potencial del país y en su orientación estratégica de desarrollo en la nueva etapa.



Los delegados destacaron las ventajas de Vietnam para atraer inversión extranjera y reafirmaron su compromiso de apoyar un desarrollo más rápido e inteligente en esta nueva fase.



Asimismo, se comprometieron a ampliar tanto la escala como el alcance de sus inversiones en el país, priorizando sectores como infraestructura, inteligencia artificial, energías renovables y limpias, agricultura inteligente, industrias de apoyo, logística, software y servicios financieros, considerados clave para fortalecer la posición de Vietnam./.