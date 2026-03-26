Política

Embajador de Vietnam presenta credenciales al presidente de Francia

El embajador de Vietnam en Francia, Trinh Duc Hai, presentó el 25 de marzo sus cartas credenciales al presidente Emmanuel Macron, reafirmando el compromiso de ambos países de fortalecer su asociación estratégica integral y ampliar la cooperación en sectores clave.

El embajador vietnamita Trinh Duc Hai (izquierda) presenta sus credenciales al presidente francés Emmanuel Macron. (Foto: VNA)
El embajador vietnamita Trinh Duc Hai (izquierda) presenta sus credenciales al presidente francés Emmanuel Macron. (Foto: VNA)

París, 26 mar (VNA) El embajador de Vietnam en Francia, Trinh Duc Hai, presentó el 25 de marzo en París sus cartas credenciales al presidente francés, Emmanuel Macron.

Durante la ceremonia, el embajador Trinh Duc Hai transmitió los saludos cordiales del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, así como de otros altos dirigentes vietnamitas, al mandatario francés.

También destacó que la creación de una asociación estratégica integral - el nivel más alto en las relaciones bilaterales - pone de manifiesto la sólida confianza mutua y los profundos lazos históricos entre ambos países.

Subrayó además que una de las principales prioridades de su mandato será consolidar el impulso positivo de la relación y asegurar la implementación efectiva de los acuerdos de alto nivel. En este contexto, señaló que, dado el elevado estatus alcanzado, ambas partes deben adoptar medidas concretas para profundizar la cooperación en todos los ámbitos.

Por su parte, el presidente Macron recordó con especial aprecio su visita de Estado a Vietnam en mayo del año pasado y pidió al embajador que transmitiera sus saludos al secretario general To Lam.

Asimismo, expresó su admiración por Vietnam y su pueblo, especialmente por su hospitalidad, y afirmó que su visita, junto con los encuentros mantenidos con el primer ministro Pham Minh Chinh en Niza en junio de 2025, han reforzado la determinación de Francia de ampliar la cooperación con Vietnam, en particular en áreas con gran potencial como la defensa y la seguridad, la energía y los minerales.

En un contexto de incertidumbre global, ambas partes reafirmaron su compromiso con el multilateralismo y el respeto al derecho internacional. También coincidieron en la necesidad de estrechar la cooperación para garantizar la seguridad alimentaria y energética a nivel mundial, coordinando esfuerzos de manera eficaz en foros regionales y multilaterales./.

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