Vietnam impulsa ahorro energético y desarrollo de energía solar en azoteas

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, emitió hoy la Directiva No. 10/CT-TTg con el fin de intensificar el ahorro de electricidad y fomentar el uso de energía solar en azoteas, estableciendo como meta nacional para el 2026 un ahorro mínimo del 3% del consumo total de energía y una reducción del 10% durante los meses de mayor demanda estacional.



La normativa subraya que garantizar el suministro eléctrico seguro y estable es una tarea central y estratégica para el crecimiento económico y la seguridad energética nacional, especialmente en 2026, año que marca el inicio del Plan de Desarrollo Socioeconómico 2026-2030 con objetivos de crecimiento de dos dígitos.



Ante la complejidad del mercado internacional de energía y los riesgos de desequilibrio entre la oferta y la demanda previstos para el período 2026-2028, el gobierno insta a la implementación inmediata de soluciones que reduzcan la carga máxima del sistema y aumenten la flexibilidad mediante fuentes de energía limpia producidas in situ.



El plan de acción para 2026 exige que los ministerios, gobiernos provinciales y corporaciones estatales desplacen al menos 3 mil MW de capacidad de carga durante las horas punta.



Asimismo, se promueve la instalación de sistemas solares en azoteas para autoconsumo, priorizando oficinas públicas, instalaciones industriales y hogares, con la recomendación de integrar sistemas de almacenamiento de energía (BESS) para fortalecer la autonomía eléctrica.



La meta anual aspira a que el 10% de las oficinas gubernamentales y el 10% de las viviendas en todo el país utilicen esta tecnología renovable.



En el sector público y de servicios, la directiva impone medidas estrictas para eliminar equipos de baja eficiencia y optimizar el alumbrado público y decorativo, buscando un ahorro mínimo del 30% en este rubro. Los restaurantes, hoteles y centros comerciales deberán reducir al menos la mitad de la potencia de su iluminación publicitaria exterior durante las horas de mayor consumo nocturno.



Por su parte, las empresas industriales, especialmente aquellas consideradas consumidores clave de energía, deben integrar objetivos de ahorro en sus planes de negocio y ajustar sus turnos de producción para evitar la saturación de la red nacional, aspirando a un ahorro del 3% de electricidad por unidad.



Para facilitar esta transición, el Ministerio de Industria y Comercio coordinará con el Ministerio de Finanzas y el Banco Estatal el desarrollo de mecanismos financieros y créditos preferenciales que incentiven a los ciudadanos y empresas a invertir en energía solar y almacenamiento. Se espera que para abril de 2026 se presenten propuestas concretas de presupuesto y créditos verdes.



Simultáneamente, el Ministerio de Ciencia y Tecnología revisará los estándares nacionales para elevar la eficiencia de los dispositivos eléctricos en más de un 5%, incluyendo el estudio para la eliminación de bombillas incandescentes de 20W o superiores.



El primer ministro enfatizó que la implementación de estas medidas será un criterio vinculante para evaluar el desempeño de los jefes de cada unidad administrativa. Las provincias tienen la responsabilidad de simplificar los trámites administrativos para la instalación de paneles solares, asegurando que no se impongan condiciones adicionales fuera del marco legal.



El Grupo de Electricidad de Vietnam (EVN) también deberá intensificar la gestión técnica para reducir las pérdidas en la red por debajo del 6% y colaborar con los clientes en la firma de compromisos de ajuste de carga para garantizar la estabilidad del sistema nacional.



Con este enfoque integral, Vietnam busca transformar la gestión de la demanda eléctrica mediante el uso de tecnología avanzada y la movilización de fuentes de energía locales, sentando las bases para un crecimiento verde y sostenible en la nueva era de desarrollo del país./.

VNA