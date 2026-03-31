Primer ministro de Vietnam envía felicitaciones a su homólogo nepalí

Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, envió hoy un mensaje de felicitación a Balendra Shah con motivo de su investidura como primer ministro de Nepal.
El mismo día, el canciller Le Hoai Trung también extendió sus felicitaciones a Shishir Khanal por su nombramiento como ministro de Relaciones Exteriores de Nepal./.
Vietnam y Nepal buscan impulsar una cooperación más profunda y sustantiva
Vietnam y Nepal deben seguir fortaleciendo su estrecha coordinación y aprovechar eficazmente el potencial y las ventajas de cada parte para promover una cooperación más profunda y sustantiva en diversos ámbitos, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung.