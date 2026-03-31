Éxito electoral reafirma la unidad nacional en Vietnam

Hanoi (VNA) - Las elecciones de los diputados de la Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI Legislatura y de los Consejos Populares a todos los niveles para el período 2026–2031 se consolidan como un éxito histórico, destacando la unidad y participación activa de la población.



Así lo señaló Le Quang Manh, secretario general y jefe de la Oficina del órgano legislativo y titular de la Oficina del Consejo Electoral Nacional, durante la conferencia nacional de balance del proceso electoral celebrada la tarde del 31 de marzo.



“El éxito de los comicios reafirma la fuerza de la gran unidad nacional, el papel de liderazgo del Partido, la gestión del Estado y la responsabilidad del pueblo, sentando bases sólidas para una nueva etapa de desarrollo del país”, reiteró. Con más de 76 millones de votantes distribuidos en más de 72 mil mesas electorales, la participación alcanzó el 99,7%, convirtiéndose en la elección de mayor escala en la historia del país.



A pesar de adelantarse al calendario habitual y realizarse en el contexto de la reorganización administrativa, los preparativos se llevaron a cabo de manera coordinada, rigurosa y conforme a la ley. La aplicación de la transformación digital, junto con la utilización de la Base de Datos Nacional de Población y la plataforma VNeID, garantizó transparencia, eficiencia y control en todo el proceso electoral.



El informe destacó que todas las etapas del proceso -desde la dirección y liderazgo, emisión de normas y documentos, organización de los órganos electorales, selección de candidatos, elaboración de listas de votantes, campañas, supervisión y comunicación- se implementaron de manera ordenada, innovadora y con rigurosidad, combinando la interacción presencial y en línea. La seguridad, el orden público y la atención a denuncias y reclamaciones fueron asegurados de manera estricta.

Conferencia nacional de balance de las elecciones de los diputados de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y de los Consejos Populares de todos los niveles para el período 2026–2031. (Foto: VNA)



Los resultados confirman que los votantes eligieron 500 diputados nacionales de un total de 863 candidatos, con un 40% de diputados a tiempo completo, la cifra más alta hasta la fecha. Por primera vez, se incorporó un representante del grupo étnico O Du, y la proporción de diputadas se mantuvo en 30%, reflejando avances en igualdad de género y representación.



En los Consejos Populares se eligieron 2.552 diputados a nivel provincial y 72.438 a nivel comunal. La confirmación de la elegibilidad de los delegados ya se completó y los Consejos Populares iniciaron sus primeras sesiones para consolidar la administración local.



El Consejo Electoral Nacional recomendó mejorar la Ley Electoral y los documentos de orientación, modernizar la interacción con los votantes, reforzar la supervisión posterior a las elecciones, estandarizar procedimientos y formularios, y ajustar la delegación de responsabilidades en la organización electoral.



Le Quang Manh expresó su profundo agradecimiento al Comité Central, al Buró Político, al Secretariado del Partido, al Frente de la Patria, a las organizaciones sociales y fuerzas armadas, así como a todos los ciudadanos por su compromiso.



Confió en que la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y los Consejos Populares del período 2026–2031 cumplirán con excelencia su mandato, respondiendo a la confianza y expectativas de la población./.