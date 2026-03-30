Altos dirigentes vietnamitas reciben condecoraciones e insignias de membresía del Partido

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, presidió hoy en Hanoi la ceremonia de entrega de la Orden del Mérito Militar y de insignias de membresía del PCV a varios dirigentes y exlíderes del Partido y del Estado, en reconocimiento a sus contribuciones a la causa revolucionaria y al desarrollo del país.

Durante la ceremonia, To Lam otorgó la Orden del Mérito Militar de primera clase al primer ministro Pham Minh Chinh; al viceprimer ministro permanente, Nguyen Hoa Binh; al miembro del Buró Político y miembro del Secretariado del Comité Central del Partido, Phan Dinh Trac; y a Nguyen Van Nen, miembro del Buró Político y permanente del Subcomité de Documentos del XIV Congreso Nacional del Partido.

Asimismo, el secretario general entregó insignias de membresía del PCV a varios dirigentes: Pham Minh Chinh recibió la insignia de 40 años de membresía; Nguyen Hoa Binh (45 años de membresía); el viceprimer ministro Bui Thanh Son (45 años de membresía); y el viceprimer ministro Ho Duc Phoc (30 años de membresía).

En su intervención, To Lam destacó que estas condecoraciones constituyen un reconocimiento a la trayectoria de esfuerzo, dedicación y contribución de los dirigentes distinguidos a la causa revolucionaria del Partido y de la nación. Subrayó que los galardonados han desempeñado múltiples responsabilidades a lo largo de su carrera, demostrando firmeza política, alto sentido de responsabilidad y compromiso con los intereses del país y del pueblo.

Delegados en el evento. (Fuente: VNA)

El secretario general señaló que, pese a los numerosos desafíos enfrentados por Vietnam en los últimos años, especialmente durante el mandato del XIII Congreso del PCV, el país ha logrado avances significativos en diversos ámbitos, resultados a los que han contribuido de manera importante los dirigentes homenajeados.

Asimismo, destacó que los condecorados no solo han dejado huella en su labor de dirección y gestión, sino que también constituyen ejemplos de integridad, responsabilidad y espíritu de servicio público, valores que sirven de referencia para las nuevas generaciones de cuadros.

En ese contexto, expresó su deseo de que continúen aportando su experiencia, conocimiento y prestigio al Partido y al Estado, contribuyendo con propuestas y orientaciones, además de transmitir su experiencia a los cuadros más jóvenes.

En nombre de los distinguidos, el primer ministro Pham Minh Chinh expresó su profundo agradecimiento al Partido, al Estado y al pueblo por la confianza y el reconocimiento, y reafirmó su compromiso de seguir esforzándose y contribuyendo a la causa revolucionaria.

El primer ministro Pham Minh Chinh en el evento. (Fuente: VNA)

El jefe de Gobierno reiteró además su confianza en el liderazgo del Partido, encabezado por el secretario general To Lam, y reafirmó la determinación de continuar promoviendo el estudio y la aplicación del pensamiento, la moral y el estilo de Ho Chi Minh, con el objetivo de contribuir al desarrollo fuerte y sostenible del país en los próximos años./.